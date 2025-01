Nürnberg 2025: Die wichtigsten Events und Konzerte im Überblick

04.01.25: Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound

04.01.25: Musik von Hans Zimmer - gespielt von Lords of the Sound

12.04.25: Rock Meets Classic - Believe in Rock’n’Roll Tour 2025

12.04.25: Rock Meets Classic - Believe in Rock’n’Roll Tour 2025

09.05.25: Depeche Mode on piano - played by Thilo

09.05.25: Depeche Mode on piano - played by Thilo

24.07.25: Jan Delay & Disko No.1 - Best of 25 Years - Die Tour

24.07.25: Jan Delay & Disko No.1 - Best of 25 Years - Die Tour

08.08.25: Just Tina - The Turner Tribute Show

08.08.25: Just Tina - The Turner Tribute Show

17.08.25: Feel Collins - The Music of Phil Collins & Genesis

17.08.25: Feel Collins - The Music of Phil Collins & Genesis

29.08.25: Hello - A Tribute to Adele

29.08.25: Hello - A Tribute to Adele