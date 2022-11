Anzeige

In keiner anderen Show passen so viel Geschmack und Entertainment auf nur einen Löffel! Verpass keine Folge der 10. Staffel von "The Taste". Hier im Überblick findest du nicht nur das Startdatum der Folgen, sondern auch alle Sendetermine und News zur Show.

"The Taste": Start im September

Am 21. September 2022 ist die Jubiläumsstaffel von Deutschlands spannendster Kochshow gestartet. Von da an kämpfen die besten Hobby- und Profiköch:innen aus dem deutschsprachigen Raum gegeneinander - mit nur einem Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren.

Sendezeiten, Sendetermine

Große Emotionen und köstliche Genussexplosionen sind auch in der Jubiläumsstaffel garantiert! Einen Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten bekommst du hier nachfolgend in der Tabelle.

Wann läuft "The Taste" 2022?

"The Taste" 2022: TV-Ausstrahlung, Stream und ganze Folgen

Die Kochsendung wird immer am Mittwochabend um 20.15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie du Frank Rosin und die anderen Coaches sehen kannst:

In dieser Show zählt nur der Geschmack

Wenn sich leidenschaftliche Hobby-Köch:innen und ehrgeizige Profis den Herausforderungen der Gastjuror:innen stellen, sind kulinarische Highlights garantiert! Bei "The Taste" wird das Können der Kandidat:innen in verschiedenen anspruchsvollen Aufgaben auf die Probe gestellt. Das Besondere: Die Gerichte werden nicht auf einem Teller, sondern kunstvoll auf einem Löffel angerichtet.

Wem es am Ende gelingt, die Jury von dem Geschmack der eigenen Kreation zu überzeugen, winkt nicht nur die Veröffentlichung eines eigenen Kochbuchs, sondern auch ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro.

Großer Genuss auf kleinen Löffeln: Das war Staffel 9

Auf ihrem Weg ins Finale stehen den Kandidat:innen von "The Taste" in jeder Staffel erfahrene Koch-Coaches mit Rat und Tat zur Seite. In der 9. Staffel wagten sich Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue an den Geschmackstest. Insbesondere TV-Koch Frank Rosin und Gastronom Alexander Hermann sind echte Urgesteine bei der erfolgreichen Kochshow und schon seit der allersten Staffel 2013 dabei.

Verpass keine Folge der Jubiläumsstaffel! Alles zu Streaming und Wiederholungen erfährst du hier.