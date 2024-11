"The Taste" 2024: Wer ist raus nach Woche 5? Bitterer Abschied nach süßem Dessert!

Die Halbzeit-Folge mit Johann Lafer war für manche Kandidat:innen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mitunter gab es einen Team-Abgang mit glücklichem Ende sowie einen endgültigen Exit nach dem Entscheidungs-Kochen.

Das Wichtigste in Kürze Im Team-Kochen musste sich Team Gelb von Alexander Herrmann geschlagen geben.

Im Entscheidungskochen traten Dennis, Franka und Leila gegeneinander an.

Star-Koch Johann Lafer als Gastjuror

Johann Lafer wurde 1957 in der in Österreich geboren. Nach seiner Kochlehre hat er in feinen Restaurants in Deutschland und Frankreich gearbeitet und wurde mit nur 22 Jahren schon Küchenchef. 1994 kaufte er zusammen mit seiner Frau Silvia die Stromburg bei Bad Kreuznach, wo er ein Restaurant eröffnete, das später sogar einen Michelin-Stern bekam. Die meisten kennen ihn aus dem Fernsehen, besonders aus der Sendung "Lafer! Lichter! Lecker!", die er zusammen mit Horst Lichter moderierte. Er hat auch viele Kochbücher geschrieben.

Bei "The Taste" stellte die Koch-Legende die Kandidatinnen und Kandidaten vor kreative Herausforderungen. Im Team-Kochen ging es darum, wichtige Stationen aus Lafers Leben nachzukochen - von Partyklassikern der 1950er-Jahre bis hin zu modernen Kreationen.

Aus für Team Gelb nach dem Team-Kochen - doch für Tine gibt es ein Happy End

Beim Nachkochen von Lafers Lebensweg hatte Team Gelb leider das Nachsehen. Das Thema, an dem das Team sich 60 Minuten im Team-Kochen üben musste, lautete "1990". Leider konnte der Rehrücken mit Krokette beim Team-Kochen nicht ausreichend überzeugen.

Nachdem Team Gelb das Team-Kochen verloren hatte, musste sich Alexander Herrmann von einem Kandidaten oder einer Kandidatin trennen. Aufgrund der geringsten Kocherfahrungen entschied der Coach, sich von Tine zu verabschieden. Trotz ihrer großen Entwicklung während der Show musste sie zunächst ihre Schürze abgeben. Doch dann durfte sie sich über den Buzzer von Tim Raue freuen, der sie in sein Team Rot holte.

Raus nach dem Entscheidungs-Kochen: Dennis aus Team Frank Rosin

Im Entscheidungs-Kochen forderte Johann Lafer die drei Kandidat:innen heraus, einen Dessertlöffel mit seiner Lieblingsfrucht, der Erdbeere, zu kreieren. Drei Kochtalente aus den Teams von Alexander Herrmann Frank Rosin kochten um den Verbleib bei "The Taste".

Kleinste Dessertkreationen rund um das Thema Erdbeere standen unter dem kritischen Blick Johann Lafers. Besonderen Wert legte der Gastjuror auf Details wie Geschmackskombinationen und Textur der fruchtigen Speisen.

Leyla kreierte den besten Löffel und weinte nach der Entscheidung Tränen der Erleichterung und Freude. Trotz kreativer Ideen, Unterstützung durch Coach Frank Rosin und vollem Einsatz konnte Dennis' Löffel im direkten Vergleich mit Craig und Lejla nicht überzeugen. Somit ist es besiegelt: Dennis ist in Folge 5 raus.

Das ist Dennis K. (36), Operation-Manager aus Hamburg

Dennis sah durch seinen Beruf schon die ganze Welt. Er ist gelernter Hotelfachmann und beschloss 2009 mit einer Firma, die Hotels auf Kreuzfahrtschiffen leitet, in See zu stechen. Aus ursprünglich einem Jahr auf dem Meer wurden dann ganze neun, denn es gefiel ihm so gut, dass er sich einen Job auf festem Boden nicht mehr vorstellen konnte. Dennis wurde sogar mit 25 Jahren zum jüngsten Maître d’Hotel der Kreuzfahrtgeschichte. Zwischenzeitig arbeitete er auch neun Monate für Sternekoch Nelson Müller als Hospitality Manager und ist mit ihm bis heute privat sehr gut befreundet.

Mittlerweile landete Dennis wieder bei seinem alten Arbeitgeber Seachefs, allerdings nicht mehr auf hoher See, sondern in den Head Quarters in Hamburg. Als Azubi zum Hotelfachmann arbeitete er im Hotel Colombi in Freiburg, in dem sich das Sternerestaurant "Colombi Zirbelstube2 befindet. Dort lernte er das Kochen erst so richtig kennen. 2023 und Januar 2024 stellte Dennis sein Können bei der "Küchenschlacht" unter Beweis, wo er sich bis in die Championsweek durchkämpfte. Alex Kumptner persönlich sagte ihm, er solle sich bei "The Taste" bewerben.

Vorschau Folge 6: Chaos, Feuer und Liebe

"The Taste", Staffel 13, die neue Folge, am Mittwoch, 27. November 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits vorab auf Joyn. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Angelina Kirsch moderiert die Show.