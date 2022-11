Anzeige

Von Woche zu Woche werden die Challenges härter und der Druck unter den Kandidat:innen bei "The Taste" größer. In Folge 4 müssen sich die Coaches Tim Raue und Frank Rosin von zwei talentierten Köch:innen trennen. Erfahre hier, wer ausgeschieden ist.

"Kombiniere zwei Esskulturen", heißt es in der ersten Aufgabe der 4. Folge von "The Taste" 2022. Mindestens genauso gefürchtet wie das Thema der ersten Kochrunde ist wohl der Gastjuror, mit dem besonders Alexander Kumptner in Staffel 9 weniger gute Erfahrungen gemacht hat. The Duc Ngo bewertet ehrlich, kritisch und direkt. Das wird zwei Kandidat:innen in dieser Woche zum Verhängnis.

Joseph darf nicht die Nerven verlieren

Joseph muss Skandinavien und Japan auf seinem Löffel kombinieren. Dafür möchte er Reisbällchen aus Sushi-Reis formen. Die erste Hürde: Reis kochen ohne Reiskocher.

Die Erwartungen an den 29-Jährigen sind hoch. "Ich erwarte von Joseph, dass die Spielerei aufhört, dass er Gas gibt und erst denkt und dann kocht", erklärt Frank Rosin, während er die ersten Komponenten des Löffels probiert. Doch die gewünschte Konzentration hält nicht lange an. Beim Anrichten platziert er seine Zutaten falsch und verärgert damit seinen Coach. "Sei nicht so hibbelig", ermahnt ihn Frank Rosin.

Frank Rosin: "Jetzt muss ich jemanden nach Hause schicken"

Trotz der Patzer wird der Löffel von Joseph zur Verkostung geschickt. Eine echte Geschmacksexplosion ist es für Gastjuror The Duc Ngo allerdings nicht. "Skandinavien meets Japan" schmeckt für ihn auf diesem Löffel zu kräftig. Ihm fehlt die leichte Küche des Nordens und die Verwendung von Milchprodukten.

Der Löffel von Team Blau landet bei der Bewertung auf dem letzten Platz, Frank Rosin muss sich von einer bzw. einem seiner Kandidat:innen trennen. Die Wahl fällt auf Joseph.

Die zweite Chance für Laura

Letzte Woche war für sie die Reise bei "The Taste" 2022 schon fast vorbei, doch dann rettete Tim Raue Laura in sein Team. Hier muss sie jetzt glänzen und zeigen, was sie kann. Im Teamkochen lässt ihr ihr neuer Coach freie Hand: "Laura ist neu dabei, die lasse ich im ersten Teamkochen erst mal laufen, die kann sich an die Gruppe gewöhnen." Obwohl ihr Löffel nicht zu The Duc Ngo geschickt wird, ist Tim Raue zufrieden mit Lauras Leistung.

Im Solokochen trifft "typisch deutsch" auf "typisch asiatisch" und "typisch Duc". Bisher führten die Solokochen bei der Geschäftsführerin einer IT-Firma immer zu einem roten Stern – das möchte sie heute vermeiden.

Kann der Teamspirit von Tim Raue helfen?

"Ziel war es, Tim zu zeigen: 'Du musst es nicht bereuen, mich in dein Team geholt zu haben'", erklärt Laura nach Ablauf der Zeit. Doch auch in Folge 4 erhält sie einen roten Stern. Für Alexander Kumptner waren die Konsistenzen der verschiedenen Komponenten zu gleich und vor allem zu weich.

Im Entscheidungskochen tritt Laura gegen Heike und Teamkonkurrent Robin an. The Duc wünscht sich die kalifornische Lebensfreude kombiniert mit einem rauchigen Aroma. Zielsicher grillt, kocht und flambiert sie ihre Zutaten und hält bei der letzten Verkostung den Atem an.

Eigentlich wollte das Team Tim Raue in Woche 5 vollständig antreten, doch daraus wird nichts. Lauras Löffel ist der Schwächste, sie muss die Kochshow verlassen.