Die Teams der Jubiläumsstaffel bei "The Taste" 2022 werden immer kleiner, doch die Erwartungen an die Kandidat:innen nehmen zu. In Folge 6 gibt es wieder neue Koch-Challenges für die Teams, bei denen sich ein Kandidat sogar verletzt.

Das Team von Alex Kumptner ist weiterhin vollständig und der Profikoch hat sogar noch seinen Kadidat:innen-Joker offen. Die anderen Teams hingegen sind in den vorherigen Folgen geschrumpft und müssen sich nun der Gastjurorin stellen. Diese wird von Moderatorin Angelina Kirsch vorgestellt: "Wir freuen uns auf Sophia Rudolph aus dem Lovis in Berlin".

Von der Natur auf den Löffel

Als Moderatorin Angelina Kirsch das Thema der Challenge in Folge 6 vorstellt, sind die Teams und ihre Profiköche zunächst überfordert. "Aus der Natur" lautet der Name der Challenge und lässt viel Spielraum für Interpretationen offen. Gastjurorin und Spitzenköchin Sophia Rudolph hat den Teams unter anderem Brennnesseln zum Kochen mitgebracht. Sie wurde international in der bekannten Kochschule "Institut Paul Bocuse" ausgebildet und weiß, wie man saisonales und regionales Gemüse in verschiedenen Variationen einsetzt. Hier ist die Kreativität der Teams gefragt.

Unfall bei Robin aus Team Alexander

Nachdem Kandidat Robin zuvor von Alexander Herrmann durch seinen Kandidaten-Joker vor dem Rauswurf gerettet wurde, wird er in Folge 6 erneut mit schwierigen Situationen konfrontiert. Der Hobbykoch aus Dortmund verletzt sich mitten in der Challenge und muss ärztlich versorgt werden.

