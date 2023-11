Köstlich & lecker: Die 12. Staffel von "The Taste" schon vorab auf Joyn PLUS+ streamen

Anzeige

Ab 18. Oktober 2023 heißt es wieder "Ran an die Löffel", wenn die Kandidat:innen der 12. Staffel von "The Taste" wieder außergewöhnliche Geschmackskreationen kochen. Doch dieses Mal startet die Show zuerst exklusiv auf Joyn PLUS+.

"The Taste" startet am Mittwoch, 18. Oktober 2023, bei Joyn PLUS+

Risotto mit Roter Bete und Walnüssen. Gebratener Rehrücken mit Morcheln, Kartoffeln, Bärlauch und Kakao. Vegetarisches Dürüm mit veganem Hack, Rotkohl und Erdnuss. Wie bringt man diese Gerichte so auf den "The Taste"-Löffel, dass sie gut schmecken?

Die zwölfte Staffel der erfolgreichen Kochshow "The Taste" startet am Mittwoch, 18. Oktober 2023, zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+.

Wer kocht sich in ein Team der Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin? Wer gewinnt 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch?

"The Taste" – Staffel 12 mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin, moderiert von Angelina Kirsch: ab 18. Oktober 2023 zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+.

