Es gibt Cover-Versionen, die sind erwartbar. Und es gibt Chris Chalmers Interpretation vom 90er-Jahre-Hit "Boomerang" von Blümchen … der Metal-Head überrascht das komplette Studio mit einer Growl-Version - und wird dann selbst zu Tränen gerührt.

Das Wichtigste in Kürze Was passiert, wenn ein Metal-Fan einen Blümchen-Song neu interpretiert? Das zeigt Chris Chalmer mehr als eindrucksvoll mit seiner Growl-Version von "Boomerang".

Für welches Team sich der 31-Jährige entscheidet und warum ihm nach einer ganz besonderen Überraschung auf der Bühne plötzlich die Tränen kullern, liest du hier.

Chris Chalmer überzeugt mit Metal-Version des Blümchen-Klassikers "Boomerang"

Chris Chalmer ist heute in besonderer Mission unterwegs. Der 31-Jährige möchte "Boomerang" von Blümchen performen - und zwar in einer einzigartigen und vermutlich noch nie dagewesenen Version.

Der Wiener hat sich vorgenommen, ein Metal-Cover des 90er-Jahre-Party-Hits zu spielen. Natürlich dürfen bei seiner Interpretation die passenden Growl-Einlagen nicht fehlen. Damit gemeint ist ein tiefer Kehlgesang, der in Teilen der Metal- und Hardcore-Szene sehr beliebt ist.

Von Blümchen, Eurodance und Happy Hardcore

Jasmin Wagner, besser bekannt als Blümchen, stürmte in den 90er-Jahren die Chart-Hits mit ihren Eurodance-Party-Songs, die nicht nur sehr ausgelassen klangen, sondern auch recht hoch gepitcht daherkamen. Umso witziger also, den Spieß hier umzudrehen, und den Titel möglichst tief und bedrohlich klingen zu lassen.

Aber tatsächlich ist Chris Chalmer ein großer Fan der Künstlerin. "Weißt du, was mich tatsächlich freuen würde? Wenn einer von denen Blümchen anrufen würde und sagen würde: 'Hör dir das an!'", meint der Wiener noch im Backstage-Bereich kurz vor seinem Auftritt.

Ich bin absoluter Mega-Blümchen-Fan! Chris Chalmer

Wenn er nur wüsste …

Growl-Version von "Boomerang" sorgt für Verblüffung

Auf der Bühne gibt Chris wirklich Vollgas und growlt, was das Zeug hält. Das Resultat? Ein Zweier-Buzzer durch Mark und Samu.

Kaum ist der Radiologie-Technologe fertig mit seinem Cover, fragt Samu nach dem Song-Titel. Klar, dass der Finne vermutlich nicht allzu viele Berührungspunkte mit der deutschen Eurodance- und Happy-Hardcore-Szene gehabt haben dürfe. "Das ist ein deutscher Klassiker aus den 90ern", antwortet der Sänger selbstbewusst.

Überraschungsgast rührt Chris Chalmer zu Tränen

Plötzlich wird das Gespräch zwischen dem Talent und den Coaches unterbrochen. Denn was niemand weiß: im Studio-Publikum sitzt heute eine ganz besondere Gästin.

Jasmin Wagner ist höchstpersönlich angereist, um ihren im Jahr 1996 veröffentlichten Song in dieser ganz besonderen Interpretation zu hören.

Als sie aus Hintergrund plötzlich "Boomerang" anstimmt, sind Chris Chalmer und die Coaches gleichermaßen irritiert. Doch schnell wird klar: Blümchen ist da, zur vollen Verzückung von Chris. Der zeigt sich nämlich schlichtweg überwältigt von der spontanen Überraschung.

Jetzt hab ich bisschen Pipi in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Chris Chalmer

Jasmin Wagner und Chris Chalmer performen zusammen "Nur geträumt"

Klar, ohne ein kurzes Duett kann dieser Auftritt nicht zu Ende gehen. Und schon stimmen Jasmin und Chris zusammen den einstigen Nena-Klassiker "Nur geträumt" an, der einst von Blümchen in einer Elektro-Version gecovert wurde.

Nach der Performance zeigt sich der 31-Jährige superdankbar. Doch bevor es in den Backstage-Bereich geht, muss sich der Metal-Fan noch entscheiden. Und einer der Coaches hat sich offensichtlich die richtigen Worte zurechtgelegt.

Die Frage ist: wird es ein bisschen traurig in Team Mark oder gehen wir crazy in Team Samu? Kamrad

Damit ist die Entscheidung des Wieners auch schon gefallen. Denn ein Kind von Traurigkeit ist der sicher nicht.

Ein Jahr voller Highlights für Chris Chalmer

Im Backstage-Bereich gibt es erstmal Lob von 90er-Ikone Jasmin Wagner.

Da sieht man mal, wie vielseitig Blümchen sein kann! Du hast das einfach richtig an dich gerissen. Das war super! Cecile Ceteno

Als Chris backstage von seiner Freundin einen Kuss bekommt, fragt Blümchen beiläufig und vermutlich halb-scherzend, wann denn geheiratet wird. "In zwei Monaten", antwortet seine Verlobte überglücklich. Dieser Zufall scheint selbst die "Satellit"-Sängerin zu überraschen. "Okay, das ist dein Jahr …", meint die 44-Jährige, worauf Chris Chalmer in die Kamera schreit: "Läuft bei mir!" Hoffen wir für ihn, dass seine Glückssträhne möglichst lang anhält.