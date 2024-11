Am 8. Dezember 2023 wählten 28,62 Prozent der Abstimmenden Malou Lovis-Kreyelkamp zur Siegerin der 13. Staffel von "The Voice of Germany". Wie hat sich die Karriere der 25-Jährigen seither entwickelt?

Anzeige

Streame die aktuelle Staffel "The Voice of Germany"! Joyn Jetzt kostenlos anschauen!

Das Wichtigste in Kürze Malou ist die Gewinnerin der 13. Staffel von "The Voice of Germany".

Hier erfährst du mehr über ihre Karriere nach ihrer Teilnahme und erfährst ihre Pläne für die Zukunft.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Im Finale konnte Malou die Zuschauenden von ihrer Stimme überzeugen und gewann die 13. Staffel von "The Voice of Germany". Vor allem von der Arbeit mit ihren Coaches Bill und Tom Kaulitz schwärmte sie nach ihrer Teilnahme. "Das war eine Mega-Zusammenarbeit. Ich bin so froh, dass ich in dem Team gelandet bin. Die beiden sind so herzlich und haben mich so mitgenommen", sagte sie damals beim Interview im "SAT.1 Frühstücksfernsehen". Es könnte gut sein, dass die Kaulitz-Zwillinge auch im Jahr 2025 eine wichtige Rolle bei der Sängerin spielen werden.

Gewinnerperformance: Malou Lovis-Kreyelkamp mit "Glacier Rivers"

Anzeige

Anzeige

"Glacier Rivers" holte 700.000 Streams in einem Monat

Die Weihnachtszeit 2023 war für Malou geprägt von der plötzlichen "Berühmtheit". Ihre Follower-Zahlen explodierten, sie eilte von Termin zu Termin, der wichtigste natürlich die Dreharbeiten zu ihrem ersten richtigen Musikvideo zu "Glacier Rivers". Mit ihrem Siegersong trat sie dann auch Silvester am Brandenburger Tor in Berlin auf. "Ich bin mir sicher, dass ich den Start ins Jahr 2024 nie mehr vergessen werde. Jetzt geht's ab, sag ich euch. 2024 ich bin so bereit", postete sie am 1. Januar auf ihrem Instagram-Kanal.

Seither war Malou viel unterwegs. Sie trat bei "Schlag den Star" auf, spielte zwei große Open-Air-Konzerte, machte Radio-Interviews und feierte ihren 25. Geburtstag, unter anderem mit einem Trip nach Teneriffa. Außerdem feierte Malou bereits Mitte Januar die 700.000 Streams von "Glacier Rivers".

Malou Lovis - "Glacier Rivers" (Offizielles Musikvideo)

Ihre Mama war Malous erste Testhörerin

Seit Mai 2024 ist Malou als Profi-Musikerin unterwegs. "Der erste Monat, in dem ich einfach komplett Vollzeit-Musikerin bin. Keinen anderen Nebenjob, nur Musik. Krass wie gut und richtig sich das anfühlt", ließ sie ihre Follower wissen. Und die bekamen im Juni dann auch mit, wie Malou ihre zweite Single "Insecure" veröffentlichte. Erste "Testhörerin" war übrigens ihre Mama, die sich den Song via Kopfhörer im Auto anhören durfte und sofort überzeugt war.

Es gab auch ein Wiedersehen mit ihren Coaches Bill und Tom. Bei den Aufnahmen zu einer Episode von ihrem Podcast "Kaulitz Hills" war Malou im Juli in Düsseldorf dabei und schwärmte am Ende des Monats: "Der Juli war mit Abstand der krasseste Monat seit Beginn meiner Musikerinnen-Karriere. Wenn ich mir die Bilder anschaue, begreife ich gar nicht, was ich alles machen durfte!"

Sie verbrachte einige Zeit zum Songwriting in Berlin und schaute dann im Sommer auch bei den Aufzeichnungen der neuen Staffel von "The Voice Of Germany" vorbei. Dort stand sie nicht auf der Bühne, sondern traf gemeinsam mit 98 anderen ehemaligen Talenten in der Teamfights-Runde Entscheidungen über die aktuellen Kandidat:innen.

Anfang Oktober veröffentlichte sie dann auch ihre dritte Single "Twenty-Five".

Anzeige

Anzeige

2025 geht Tokio Hotel auf Tour - mit Malou?

Für Malou neigt sich ein turbulent-ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. Aber noch aufregender könnte 2025 werden. Am 4. März startet die Europa-Tournee von Tokio Hotel. Und da könnte Malou dabei sein. Direkt nach dem Finalsieg bei "TVOG" hatten Bill und Tom versprochen, Malou mit auf Konzertreise zu nehmen. Die Bestätigung, dass das tatsächlich passiert und ob Malou "nur" bei den sieben Konzerten in Deutschland oder bei allen 19 Gigs in Europa dabei sein wird, steht noch aus.

Anzeige

Anzeige