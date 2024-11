"The Voice of Germany" ist in der 14. Staffel. Wann und wo du die aktuelle Staffel online verfolgen kannst, erfährst du hier.

Die aktuellen Folgen und frühere Staffeln

Das Wichtigste in Kürze Hier findest du alle Infos zum kostenlosen Livestream und wie du "The Voice of Germany" als Wiederholung schauen kannst.

Zu den Sendezeiten und Sendeterminen sowie zu den wichtigsten Infos zur Staffel im Überblick geht es hier lang.

So verfolgst du "The Voice of Germany" online im Livestream

"The Voice of Germany" kann zeitgleich zur TV-Ausstrahlung auch im Livestream auf Joyn angeschaut werden.

"The Voice": Kostenlos auf Joyn ansehen Livestream: Freitag um 20:15 Uhr

Aktuelle Folgen sind auch jederzeit auf Joyn streambar. Du kannst dir sogar Folgen schon vor der Ausstrahlung im Free-TV anschauen.

Jenny und Tim mit "Grüne Augen lügen nicht"

Wann und wo ist "The Voice of Germany" zu sehen?

Die aktuelle Staffel "The Voice of Germany" startete am 19. September auf Joyn und am 26. September im TV. "The Voice" läuft jetzt immer freitags in SAT.1.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Voice of Germany" online sehen

Du hast an den Sendeterminen keine Zeit, die Ausstrahlung von "The Voice of Germany" 2024 live zu verfolgen? Keine Sorge, Joyn hat alle ganzen Folgen der 14. Staffel als Wiederholung auf Abruf.

Mehrere Folgen und Staffeln auf Joyn verfügbar:

Preview bei Joyn PLUS+: So kannst du "The Voice" online schon vorab sehen

Du kannst die neue Folge nicht abwarten und willst sofort wissen, wie es bei "The Voice of Germany" weitergeht? Kein Problem! Bei Joyn PLUS+ kannst du direkt nach der TV-Ausstrahlung von Folge 1 bereits Folge 2 anschauen. Immer nach der Ausstrahlung im Fernsehen gibt es bei Joyn PLUS+ bereits die nächste Folge zu sehen. Damit bist du allen anderen einen Schritt voraus und erfährst direkt, was in der nächsten Episode passiert.

"The Voice of Germany" 2024: Die wichtigsten Informationen zur 14. Staffel

In diesem Jahr heißt es bei "The Voice of Germany" "Back to the Roots". Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster sind zurück auf den roten Stühlen. Gemeinsam begrüßen sie ein neues Mitglied in der Familie. Kamrad ist neu mit dabei und freut sich auf die Talente. Moderiert wird die Sendung auch in diesem Jahr von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.