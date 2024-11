Was alles in ihr steckt, hat Ingrid bereits in den letzten Runden von "The Voice of Germany" eindrucksvoll bewiesen und sie wird als Konkurrentin gefürchtet. Mit ihrer beeindruckenden Stimme begeistert sie bei den Teamfights das Studio und kreiert einen unvergesslichen Moment.

Das Wichtigste in Kürze In den Teamfights tritt Ingrid Arthur mit dem Song "And I Am Telling You I’m Not Going" von Jennifer Hudson auf.

Hier erfährst du mehr über den beeindruckenden Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip ansehen.

Kamrad setzt alles auf Ingrid

Die erste Runde der Teamfights ist so gut wie vorbei und kein Talent aus Team Kamrad besetzt einen Hot-Seat. Er hat nur noch eine Chance daran etwas zu verändern. Wen schickt er also ins Rennen? Kamrads Wahl fällt auf ein Talent, bei dem er bereits in den Blinds meinte, dass man diese Stimme nicht coachen kann. Es ist Ingrid.

Wenn es ein Talent gibt, vor dem alle - Coaches und Kandidat:innen - großen Respekt haben, dann ist es die 57-jährige Berlinerin. Ihr Coach ist sich sicher, dass er mit ihr ins Halbfinale ziehen wird. Aber wer muss um seinen Hot-Seat fürchten? Da Yvonnes Team zwei Stühle besetzt, ist die Entscheidung schnell getroffen und sie fordern Anima heraus.

"Grandios!" Anima Beka begeistert mit "If I Were A Boy" von Beyoncé

Jeder hat Angst vor Ingrid und das auch zu Recht! Kamrad

Mit ihrer Stimme singt Ingrid alle an die Wand

Schon als Ingrid die Bühne betritt, ist allen klar, dass sie eine großartige Show liefern wird. Mit dem Song "And I Am Telling You I’m Not Going" von Jennifer Hudson weist sie den Weg für die Teamfights und macht deutlich, dass es für sie nur einen Kurs gibt - und zwar in Richtung Halbfinale. Mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrer kraftvollen Stimme verblüfft sie das gesamte Studio und sorgt für eine Menge Euphorie und Jubel.

Und die Coaches? Sie können kaum fassen, was sich gerade auf der Bühne abspielt. Kamrad hält sich an seinem Stuhl fest, Samu muss vor Ungläubigkeit lachen, und Yvonne schüttelt den Kopf. Ist ihr vielleicht bereits bewusst, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen wird?

Ingrid beendet ihren Auftritt mit einem grandiosen, mitreißenden Finale und erntet dafür tosenden Applaus. Wird sie es schaffen, was der Song verspricht: Bleibt sie bei "The Voice of Germany"?

"Magisch!" Ingrid Arthurs Blind Audition mit "I Still Haven't Found What I'm Looking For"

"Ich habe so etwas noch nicht erlebt - auf irgendeiner Bühne!"

Alle sind sich einig: Das war außergewöhnlich! "Ingrid ist schon so gut, aber sie übertrifft sich, sobald sie auf einer Bühne vor Publikum steht, jedes Mal selbst", findet Kamrad. Und auch Yvonne gibt zu, dass sie "unvergleichbar und unantastbar" ist. Sie betont dennoch, dass beide - Anima und Ingrid - zwei fantastische Stimmen haben, die "locker mit den Interpretinnen verglichen werden können".

Eine Entscheidung, die den Ex-Talenten im Voting-Block sicher nicht leichtfällt. Letztendlich fällt die Wahl auf Ingrid. Damit sichert sie sich den Hot-Seat und zieht auch als erstes Talent aus Team Kamrad ins Halbfinale ein.

