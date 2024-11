Die härteste Phase bei "The Voice": In den Teamfights können die Coaches all ihre Talente noch vor dem Halbfinale verlieren. Wer weiterkommt, entscheiden erstmals frühere Talente.

Das Wichtigste in Kürze Die 14. Staffel von "The Voice of Germany" ist in vollem Gange. Jetzt stehen die Teamfights an.

Ein gesamtes Team kann ins Halbfinale kommen - oder ein Coach kann all seine Talente verlieren. Hier findest du alles Wichtige zu der spannenden Phase.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1 oder im Livestream. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

Von den Coaches gefürchtet: Die Teamfights!

Bei „The Voice of Germany“ steht eine knallharte Phase an! Nach den Battles gehenheute die Teamfights in SAT.1 los. Hier werden die Karten noch einmal völlig neu gemischt. Ein hochkarätiger Auftritt folgt dem anderen und bringt immer eine spannende Entscheidung mit sich. Kein Talent ist sicher - von anfangs 36 bleiben am Ende nur 12 übrig.

Hier ist ein Überblick, welche Talente in welchem Team noch dabei sind.

So funktionieren die Teamfights

Und so läuft die "The Voice"-Phase ab: Bei den Teamfights schickt jeder Coach neun Talente nacheinander und in beliebiger Reihenfolge ins Rennen.

Gesungen wird dann um die sogenannten Hot Seats. Wer am Ende einer Folge einen solchen besetzt, steht im Halbfinale von "The Voice". Es gibt drei Teamfights-Runden mit je vier Hot Seats - also insgesamt zwölf Halbfinalist:innen.

Exklusiv vorab: Jennifer Lynns Teamfight-Performance mit "Angel"

Die Talente, die als Erstes an der Reihe sind, bekommen automatisch einen Hot Seat. Wenn alle vier Plätze besetzt sind, wird es spannend. Ab diesem Moment ist es Zeit für die Fights: Jedes Talent muss gegen eines aus einem gegnerischen Team antreten.

Frühere Talente wählen Duell-Sieger:in

Nun müssen die Coaches taktisch vorgehen: Sie müssen sich entscheiden, welches Talent aus ihrem Team performt. Damit aber noch nicht genug. Sie wählen zusammen mit ihrem Talent auch, gegen welches Talent aus den bereits besetzten Hot Seats sie in den Fight gehen wollen.

Nach dem Gesangs-Duell liegt es am "The Voice"-Voting-Block im Studio. Hier sitzen 99 ehemalige Talente aus vergangenen Staffeln von "The Voice of Germany", "The Voice Kids" und "The Voice Senior": Sie entscheiden per Voting, welches Talent den Hot Seat bekommt. Das andere Talent ist raus!

Das Ergebnis wird also von Personen bestimmt, die nicht nur große musikalische Expertise haben, sondern auch genau wissen, was in den Talenten vor sich geht. Mit dabei sind unter anderem Gewinnerinnen der letzten Jahre wie Malou Lovis-Kreyelkamp, Anny Ogrezeanu oder Claudia Emmanuela Santoso.

Wer bringt wie viele Talente ins Halbfinale?

Der Teamfight-Modus bedeutet aber auch, dass nicht festgelegt ist, wie viele Talente pro Team ins Halbfinale kommen. Theoretisch ist es möglich, dass ein Coach all seine Talente verliert - oder ein gesamtes Team es in die nächste Runde schafft. Großer Jubel und tiefe Verzweiflung liegen hier eng beieinander.

