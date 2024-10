Berufsmusikerin Jennifer Lynn holt sich mit einem Fleetwood-Mac-Klassiker den Vierer-Buzzer! Die 46-Jährige sang nicht das erste Mal vor prominentem Publikum. Selbst in europäischen Königshäusern kennt man ihre Stimme.

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lynn singt in Blind Audition 4 "Dreams" von Fleetwood Mac und lässt die Coaches träumen.

Jennifer hatte auch schon die Ehre für den niederländischen König Willem Alexander zu performen.

Talent lässt die Coaches träumen

Jennifer Lynn verzaubert mit ihrer Stimme bei den Blind Auditions alle vier Coaches mit ihrer Interpretation des Fleetwood-Mac-Klassikers "Dreams". Die Reaktion folgt prompt: Vierer-Buzzer für die Zweifach-Mama.

Man konnte sich einfach fallen lassen. Ich liebe Fleetwood Mac! Das ist meine Urlaubs-Mucke […]. Ich hatte das Gefühl, es ist gesund für meine Seele, dir zuzuhören. Mark Forster

Jennifer will zurück ins Musik-Geschäft

Vor allem für ihre Kinder will sie ein Vorbild sein. Diese kennen die 46-Jährige nicht mehr als Vollzeit-Musikerin, sondern hauptsächlich als Mama. Jetzt will sie ihren Kindern zeigen, dass sie auch eine andere Seite hat und dass es sich lohnt, für die eigenen Träume zu kämpfen.

Yvonne ist beeindruckt und findet es toll, dass sie die Auszeit genommen habe, aber jetzt bereit sei, sich wieder mehr um sich zu kümmern und als Musikerin zu spüren. "Das war ein ganz, ganz, ganz großartiger Auftritt. Du hast wunderschön gesungen!"

Ich bin bei "The Voice", weil es ist so tief in meinem Herz, Musik zu machen! Jennifer Lynn

Jennifer performte eigenen Song für den niederländischen König

Als sich die Coaches eine Zugabe wünschen, performt Jennifer einen eigenen Song. Eine Darbietung, die selbst Könige begeistert. Denn Jennifer hat bereits vor Willem Alexander, dem König der Niederlande, ein eigenes Lied spielen dürfen. Das hatte sie einst für ihre verstorbene Mutter geschrieben.

Die gebürtige Amerikanerin kam für die Liebe nach Deutschland und wohnt in Regensburg. Doch das war nicht die einzige europäische Station für die 46-Jährige. Mit ihrem damaligen Partner lebte sie mehrere Jahre in den Niederlanden und arbeitete als Berufsmusikerin. In dieser Zeit wurde ihr die Ehre zuteil, vor dem niederländischen König, Wilhelm Alexander, zu performen.

Das war eine sehr besondere Erfahrung! Jennifer

Bei den "The Voice"-Coaches kommt ihr eigener Song ebenfalls mächtig gut an. "Das kann man nicht schöner machen, als du es gemacht hast", resümiert Yvonne Catterfeld. Jennifer habe auch "den Schmerz richtig reingelegt" in den Song.

Ein Vierer-Buzzer bedeutet natürlich auch immer die Qual der Wahl. Am Ende entscheidet sich Jennifer Lynn für Samu Haber, mit dem sie zusammen in die Battles einziehen wird.

