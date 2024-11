Die Talente der aktuellen "The Voice of Germany" Staffel sind so wahnsinnig gut, dass Coaches und Publikum zugleich konstant vom Hocker - oder den roten Sesseln - gerissen werden. Von welchen Performances die Fans nicht genug bekommen können, erfährst du hier!

Die 5 beliebtesten Blind Auditions der Staffel

Die Coaches betonen es immer wieder: Bei diesen Talenten ist es wirklich hart, Entscheidungen zu treffen. Eines ist aber klar: diese fünf Performances haben es euch auf Social Media am meisten angetan.

Platz 5: Jenny Hohlbauch

Voll Gefühl singt sich Jenny in eure Herzen. Ganz besonders hat es euch dabei ihr eigener Song - "Unglücklich Verliebt" - angetan! Mit insgesamt über 1,1 Millionen Views auf dem "The Voice of Germany"-TikTok Kanal belegt sie euren Platz 5!

So süß: Jenny Hohlbauch mit "Immer Wieder Geht Die Sonne Auf" von Udo Jürgens

Platz 4: Ares

Eine wahnsinnige Bühnenpräsenz beweist Ares. Mit viel Gefühl singt sich das Talent mit über 1,8 Millionen TikTok-Views auf Platz 4 eurer liebsten Blind Auditions. Eine Akrobatik-Einlage gibt's oben drauf!

Platz 3: Alina Jany

Alina entführt alle in eine andere Welt mit ihrer gefühlvollen Interpretation des Billie Eilish Songs. Mit 2,2 Millionen Views auf TikTok steigt sie auf das Treppchen und belegt Platz 3!

Herzerwärmend schön: Alina Jany verzaubert mit "Lovely"

Platz 2: Kathrin German

Wunderkind Kathrin lässt Coaches und Publikum staunen: Ihre wunderschöne Stimme verschlägt jedem den Atem. Ihre über 4,5 Millionen Views auf dem "The Voice"-TikTok zeigen, dass man von ihr nicht genug bekommen kann. Sie sichert sich damit Platz 2!

Platz 1: Jacqueline Haider

Jacquelines Performance ergattert auf TikTok satte 5,5 Millionen Views! Voller Gefühl in der Stimme verzaubert die junge Österreicherin alle - und singt sich erfolgreich auf Platz 1 der beliebtesten "The Voice"-Blind Auditions 2024!

Jacqueline Haider mit "Nothing's Gonna Change My Love For You" von George Benson

Neue Folgen von "The Voice of Germany" gibt's jeden Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1! Alle wichtigen Infos und Sendezeiten kannst du hier nachlesen.

