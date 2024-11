"The Voice of Germany" 2024: Diese 12 Talente sind im Halbfinale!

Nicht mehr lange und wir wissen, wer "The Voice of Germany" 2024 wird. Hier erfährst du, wer im Halbfinale steht und noch die Chance auf eins der heißbegehrten Finaltickets hat.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im Halbfinale von "The Voice of Germany" Staffel 14 kämpfen zwölf Talente um den Einzug ins Finale.

Hier erfährst du, welches Team mit welchem Talent im Halbfinale steht, das am 29. November live auf Sat.1 stattfindet.

"The Voice of Germany" siehst du freitags in SAT.1 sowie auf Joyn. Die wichtigsten Infos zur Staffel, zu den Coaches sowie den Sendezeiten findest du hier.

Diese Talente haben es ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024 geschafft

Anzeige

Anzeige

Die Halbfinalisten und Halbfinalistinnen stehen fest!

Das Niveau in den diesjährigen Teamfights war höher denn je und umso schwerer ist auch der Verlust, wenn ein Talent seinen Hot Seat verliert. Von 36 Talenten sind nur 12 übrig, die ins Halbfinale einziehen. In drei Shows liefern sich die Coaches erbitterte Duelle, um ihre Talente sicher in die Liveshows zu bringen. Die Entscheidungen, wer ein Duell gewinnt, trifft allein das Publikum, bestehend aus 99 ehemaligen Talenten der vergangenen "The Voice"-Staffeln.

Pro Teamfights-Folge kommen vier Talente weiter. Hier siehst du, wer es geschafft hat und in den Liveshows dabei sein wird:

Die Siegerinnen aus Teamfight Runde 1:

Die Sieger:innen aus Teamfight Runde 2:

Die Sieger:innen aus Teamfight Runde 3:

Welche Talente schaffen es ins Finale bei "The Voice of Germany"? Das siehst du am Freitag in SAT.1 um 20:15 Uhr oder im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Hier geht's zum Livestream Joyn Am 29. November 2024 das Halbfinale live auf Joyn anschauen

Wann ist das Halbfinale von "The Voice" 2024?

Das Halbfinale der 14. Staffel "The Voice of Germany" findet am 29. November 2024 statt. Um 20:15 Uhr kannst du es live in SAT.1 sowie auf Joyn im Livestream verfolgen und selbst mitbestimmen, wer weiterkommt.

Anzeige

Anzeige

Wer gewinnt die 14. Staffel "The Voice of Germany" 2024?

Im Halbfinale entscheidet sich, welche Kandidat:innen das große Finale am 6. Dezember 2024 von "The Voice of Germany" 2024 erreichen und Nachfolger:in von Vorjahresgewinnerin Malou Lovis-Kreyelkamp werden können. Welche Talente es schaffen, bestimmen die Zuschauer:innen zuhause.

Wie es weitergeht, siehst du freitags in SAT.1. Natürlich kannst du auch alle Folgen im Livestream sowie im Nachgang auf Joyn schauen.

Die aktuellen Folgen und frühere Staffeln auf Joyn: Joyn Jetzt "The Voice of Germany" ansehen Auf Joyn kannst du die Folgen in voller Länge anschauen