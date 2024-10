Heute Abend steht das Top-Spiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC Berlin auf dem Programm. Hier findest du alle Infos zur Free TV-Übertragung und zum kostenlosen Livestream.

Anzeige

2. Bundesliga: Wann spielen heute Schalke 04 und Hertha BSC Berlin wo?

Beim Top-Spiel des 8. Spieltags der 2. Bundesliga trifft Schalke 04 heute Abend auf die Hertha aus Berlin. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Nach dem wichtigen 2:1 Auswärtserfolg in Münster, wollen die Schalker heute an diese Leistung anknüpfen und den nächsten Dreier einfahren, um sich aus dem Tabellenkeller verabschieden zu können. Die Berliner mussten am vergangenen Spieltag eine 1:4 Pleite im eigenen Stadion gegen den SV Elversberg hinnehmen. Daher ist man gewillt auf Schalke Reaktion zu zeigen.

Anzeige

Anzeige

Wo kann man heute Schalke 04 vs. Hertha BSC Berlin im kostenlosen Livestream sehen?

Das Spiel Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin wird heute Abend im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Abendspiel siehst du komplett auf Joyn.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet heute ab 19:30 Uhr:

Anzeige

Anzeige

2. Bundesliga Abendspiel: Fakten zum heutigen Duell Schalke 04 - Hertha BSC Berlin

Datum: Samstag, 05. Oktober

Anstoß: 20:30 Uhr

Paarung: Schalke 04 vs. Hertha BSC Berlin

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Live im Free-TV: Sport 1

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 19:30 (Vorberichte)

Schalke 04 vs. Hertha BSC Berlin: Die Ausgangslage vor dem heutigen Spiel

Schalke 04 endlich wieder mit einem Erfolgserlebnis. Nach fünf sieglosen Spieltagen, konnte man vergangene Woche das Spiel in Münster nach 0:1 Rückstand drehen und mit 2:1 gewinnen. Entscheidenden Anteil an diesem Sieg hatte Schalke Stürmer Moussa Sylla, der mit seinem Doppelpack innerhalb sieben Minuten das Spiel drehen konnte.

Die Hertha ist auf Wiedergutmachung aus. Am vergangenen Spieltag mussten die Hertha eine 1:4 Niederlage im heimischen Olympiastadion gegen den SV Elversberg hinnehmen. Damit rutschten die Berliner auf Platz 7, den sie aktuell mit zehn Punkten belegen. Der Rückstand auf Platz drei beträgt fünf Punkte. Diesen Rückstand möchte die Mannschaft von Cristian Fiél natürlich verringern.

Traditionsduell in der Veltins-Arena. Bereits 98 Mal standen sich beide Mannschaften gegenüber, davon 76 mal in der 1. Fußball Bundesliga. Eigentlich ist man das Duell beider Teams aus der Bundesliga gewohnt, nun konkurrieren sich aber beide in der 2. Bundesliga und wollen wieder in deutsche Fußball-Oberhaus. Bei 98 Duellen konnten die Schalker 45 mal feiern, die Hertha 37 mal. Bei 16 Duellen gab es keinen Sieger. Wir sind gespannt wie das 99. Aufeinandertreffen am Samstag endet.

Anzeige

Anzeige

2. Bundesliga 2024/2025: Die Teams der Saison

SC Paderborn

1. FC Köln

Schalke 04

Hertha BSC Berlin

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Darmstadt 98

Eintracht Braunschweig

Fortuna Düsseldorf

Greuther Fürth

Hamburger SV

Hannover 96

SV Elversberg

Jahn Regensburg

Karlsruher SC

SSV Ulm

Preußen Münster

Kostenlose Übertragung der 2. Bundesliga 2024/2025 heute auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.

Anzeige

Noch mehr Fußball im Stream auf Joyn? Hier findest du unsere Empfehlungen

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.