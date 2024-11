2. Bundesliga kostenlos im Livestream auf Joyn: Hamburger SV gegen Schalke 04

Am kommenden Samstag findet ein wahres Traditionsduell als Top-Spiel der 2. Bundesliga statt. Der FC Schalke 04 ist beim HSV zu Gast. Hier findest du alle Infos zum kostenlosen Livestream auf Joyn und zur TV-Übertragung.

2. Bundesliga: Wann und wo spielt der Hamburger SV gegen Schalke 04?

Beim Top-Spiel des 13. Spieltags der 2. Bundesliga kommt es zu einem richtigen Traditionsduell. Der Hamburger SV empfängt den FC Schalke 04. Anstoß am Samstag ist um 20.30 Uhr.

Dieses Duell kannte man vor ein paar Jahren noch aus der 1. Bundesliga. Nun kämpfen beide Mannschaften in der 2. Bundesliga ums Überleben oder um die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus.

Wo kann ich HSV gegen Schalke 04 im kostenlosen Livestream sehen?

Das Spiel Hamburger SV gegen Schalke 04 wird im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Abend-Spiel siehst du komplett auf Joyn.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet am Samstag um 19.30 Uhr HIER KOSTENLOS STREAMEN: HSV vs. Schalke 04 Auf Joyn siehst du die Samstag-Abend Spiele der 2. Bundesliga kostenlos und live im Stream..

2. Bundesliga Abendspiel: Fakten zum Duell Hamburger SV - Schalke 04

Datum: Samstag, 23. November

Anstoß: 20:30 Uhr

Paarung: Hamburger SV vs. FC Schalke 04

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 19.30 Uhr (Vorberichte)

Free-TV: Sport1

Hamburger SV - Schalke 04: Die Ausgangslage

Im Rahmen des 13. Spieltags der 2. Bundesliga kommt es zum Traditionsduell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04. Während der HSV als Aufstiegskandidat gehandelt wird, kämpft Schalke um den Klassenerhalt. Die Hanseaten müssen allerdings nach der überraschenden Niederlage gegen Braunschweig wieder in die Spur finden. Die Schalker hingegen konnten vor der Länderspiel-Pause einen wichtigen 2:0 Sieg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg verbuchen und sich dadurch ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Der HSV muss auf seine beiden Leistungsträger verzichten. Reis, der in dieser Saison schon die Kapitänsbinde trug, fällt mit einer schweren Muskelverletzung aus. Glatzel laboriert an einem Sehnenabriss in der Hüfte. Beide werden bis zum Jahreswechsel fehlen.

