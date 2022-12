"Promi Big Brother" 2022: Egoistisch? Rankings sorgen für Beef unter den Bewohner:innen

Anzeige

In Folge 17 erfahren die Bewohner:innen, wie sie sich bei pikanten Fragen gegenseitig eingeschätzt haben. Das sorgt bei einigen für Unmut. Doreen macht außerdem ihre Nominierung zu schaffen.

Tag 17 bei "Promi Big Brother" 2022: Das Finale rückt immer näher und auch an diesem Tag wird eine Bewohnerin das "Promi Big Brother"-Haus verlassen müssen. Katy Karrenbauer und Doreen Steinert stehen auf der Exit-Liste. Ob wohl das vorangegangene Schätzspiel von Big Brother damit zu tun hat?

Wer ist am egoistischsten?

Anhand von Fragen durften die Promis an Tag 16 ihre Mitstreiter:innen im anderen Bereich einschätzen. In allen Bereichen wurde heftig diskutiert und es wurden Rankings erstellt. Auf den Screens können sich die Promis nun ansehen, was über sie gesagt wurde. Doreen und Katy hatten Menderes als egoistisch eingeschätzt, da er sich häufig aus der Gruppe zurückziehe. Ein Ärgernis für den einstigen Dschungelkönig: "Das hat doch nichts mit Egoismus zu tun!"

Auch Rainer Gottwald ärgert sich, dass sein Putzen und Kochen als Egoismus ausgelegt wird.

Da hat's ausgesehen, als ob die Räuber gehaust hätten, also haben wir sauber gemacht! Wer will denn im Dreck leben oder von dreckigen Tellern essen? Einer muss es ja tun! Rainer Gottwald

Doreen sauer wegen Nominierung

Rainer und Menderes stimmen schließlich bei den Nominierungen jeweils für Doreen Steinert und Katy Karrenbauer, die dann auch auf der Exit-Liste landen. Auch dies sorgt für Diskussionen. Doreen beteuert zwar, dass ihr die Nominierung nichts ausmache, sie würde aber schon gern wissen, wem sie das zu verdanken hat. Vor allem treibt sie die Frage nach dem Warum um. Jennifer Iglesias hat eine Vermutung, woran Doreens Nominierung liegen könnte: "Wir haben heute das Ranking gesehen, und die Reaktion von dir kam ein bisschen doof rüber."

Anzeige

Anzeige

Date-Doktor Sam Dylan klärt in Sachen Tinder auf

Sam Dylan ist hingegen ganz in seinem Element. Der Realitystar teilt sein Wissen über Dating-Apps mit Rainer und Menderes:

Es gibt eine schwule App, die nennt sich 'Grindr', die zeigt dir dann immer an: 10 Meter, 100 Meter, also wie weit die alle entfernt sind. Da kannst du dich dann mit jemandem daten. Da kannste alles, ob du Kaffeetrinken willst oder eine Dating-Runde machst. Sam Dylan

Ist Menderes bald auf Tinder?

Menderes ist zunächst skeptisch. Er war noch nie bei einer Dating-App angemeldet - bis jetzt! "Ich würde dich gern mal auf Tinder sehen", meint Sam zu dem Dauersingle. Als er ihm dann noch erzählt, dass sich sogar die Pochers über Tinder kennengelernt haben, horcht Menderes doch auf. Gibt er der App eine Chance?