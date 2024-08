Anke Engelke, Ralf Schmitz, Tahnee, Jimmy Fallon, Joko und Klaas und viele mehr sorgen auf Joyn für beste Laune. Hier findest du ausgewählte Comedy-Highlights, die direkt auf die Lachmuskeln gehen.

Bühne frei für "Die besten Comedians Deutschlands"

Heute Abend, 8. August 2024, um 20:15 Uhr bleibt kein Auge trocken, wenn die Crème de la Crème der deutschen Comedy-Stars die Bühne betritt und die Zuschauer:innen mit ihren Stand-up-Comedy-Einlagen zum Lachen bringt.

Freu dich heute auf echte Brüller bei "Die besten Comedians Deutschlands" mit Tahnee, Cindy aus Marzahn, Bülent Ceylan und vielen weiteren Comedians.

Natürlich kannst du dir diese und weitere Folgen der Comedy-Show auch jederzeit nach der Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen.

Empfehlung für: Fans von Stand-up-Comedy

Das lustigste Quiz der Welt: "Wer stiehlt mir die Show?"

Diese mehrfach ausgezeichnete Show mit Joko Winterscheidt ist wohl kein Geheimtipp. Aber das Konzept ist so genial, dass man es sich auch gerne mehrfach anschaut. Die Idee: Joko hat drei Prominente und eine Wildcard zu Gast, die in verrückten und kreativen Quizrunden antreten. Wer gewinnt, bekommt die Show selbst als Preis und kann die nächste Folge nach Belieben gestalten.

Schon die regulären Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?", die von Joko moderiert werden, sind sehr unterhaltsam. Aber wenn ihm die Show abgenommen wird, entfaltet sich erst der wahre Zauber.

Wenn Stars wie Bastian Pastewka, Hazel Brugger, Olli Schulz oder Matthias Schweighöfer freie Hand bekommen, ist Spaß vorprogrammiert. Besonders genial gestaltete Anke Engelke ihre Show im Stil des Eurovision Song Contests. Allein ihr Opening in der vierten Folge der dritten Staffel ist unvergesslich.

Empfehlung für: Game- und Quizshow-Fans

Pranks auf der Straße: "Comedystreet" mit neuen Folgen

Der Meister der Straßenstreiche ist zurück! Simon Gosejohann ist in seiner "Comedystreet" mit versteckter Kamera unterwegs und prankt ahnungslose Passanten.

Ob als Pornoproduzent, nerviger Alltags-Animateur oder als perverser Bademeister verkleidet - hier sind verdutzte Gesichter und viele Lacher garantiert.

Das Kult-Comedy-Format lief bereits von 2002 bis 2013 auf ProSieben. Mit 20 neuen Folgen auf Joyn (Staffel 6) feiert die Show jetzt ihr Comeback und zwar lustiger denn je. Außerdem bekommt Simon Gosejohann Verstärkung im Team: erstmals sind Comedienne und Moderatorin Sandra Sprünken sowie Social-Media-Entertainer Marco Gianni mit an Bord.

Die ersten fünf Staffeln kannst du dir ebenfalls jederzeit kostenlos auf Joyn ansehen.

Empfehlung für: Fans von "Verstehen Sie Spaß?", "Jackass" und Pranks

Urlaub von der schlechten Laune mit Ralf Schmitz

Auch komplette Comedy-Programme gibt es auf Joyn im Stream. Ralf Schmitz nimmt dich in seiner Show "Schmitzefrei" mit zu seinen skurrilsten Erlebnissen auf Reisen. Dabei beeindruckt er vor allem mit seinem Improvisations-Talent, wenn er zum Beispiel Lieder pantomimisch nachtanzt, die das Publikum ihm zuruft - Stichwort "Bumsbar".

Perfekt um seinen Alltag mal zu vergessen und einfach herzhaft zu lachen.

Empfehlung für: Fans von Ralf Schmitz, Stand-Up und Impro-Comedy

Unterschätzte Sitcom zum Bingen: "Community"

Die aberwitzige Serie "Community" spielt auf einem Community-College, an dem Chaos die Normalität ist. Unterschiedlichste Charaktere finden sich in einer Lerngruppe zusammen und erleben jeden Tag skurrile Dinge. Die Folgen fangen oft harmlos an und führen am Ende zu komplettem Chaos. Unvergessen ist die Paintball-Folge (Staffel 1, Folge 23 "Last Man Standing"), bei denen das komplette College in ein Schlachtfeld verwandelt wird.

Auf gute Schulbildung sollte man bei diesem Community-College nicht hoffen, aber beim Spaßfaktor schlägt es jede andere Bildungseinrichtung.

Empfehlung für: Alle Sitcom-Fans, die gern ein bisschen mehr Abwechslung in den einzelnen Folgen möchten.

"Die beste Show der Welt" mit Joko und Klaas

In dieser Samstagabend-Show haben die beiden Haus- und Hofnarren von ProSieben viele kreative Show-Konzepte vorgestellt. Dabei waren zahlreiche verrückte und lustige Ideen, wie eine Show, in der Kinder Comedians imitieren, eine Schienbein-Trett-Meisterschaft oder "Let's Dance on Ice". Eine Entertainment-Wundertüte voller liebevoll ausgedachter Shows!

Ein Beispiel einer besonders unterhaltsamen Idee bei "Die beste Show der Welt" ist "Das Auge kocht mit" (Staffel 1, Folge 2): Klaas muss blind ein Gericht kochen, während ihm Frank Rosin Anweisungen gibt. Am Ende muss der Sternekoch das so entstandene Gericht zwei Testessern als seine eigene Kreation vorsetzen. Die Kombination aus Klaas' Missgeschicken und Rosins Ausrastern ist so lustig, dass sich am Ende sogar Konkurrent Joko verneigt.

Empfehlung für: Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf und von verrückten Show-Konzepten.

US-Late-Night-Show auch in Deutschland erleben

Direkt aus dem Mutterland der Late-Night-Shows kommt "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon. Der sympathische Moderator präsentiert montags bis freitags jeden Tag eine neue Folge. Neben jeder Menge Gags zu aktuellen Geschehnissen geben sich auch Weltstars wie Taylor Swift, Ryan Gosling oder Kim Kardashian bei ihm die Klinke in die Hand.

Empfehlung für: Fans von US-Shows und alle, die Stars mal aus ihrem Leben plaudern hören wollen. Gutes Englisch sollte man können, da es die Show nur stilecht im Original gibt.

Die aktuellen Folgen sind immer 8 Tage lang bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Immer noch unentschlossen?

Wenn du dich bei der großen Auswahl nicht entscheiden kannst, gibt es auch einen 24h-Channel für Comedy & Shows. So vermeidet man das stundenlange Aussuchen.

Empfehlung für: Alle, die einfach einschalten und loslachen wollen