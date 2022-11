Wichtige Infos im Überblick Das Kult-Format "Stars in der Manege" kommt zurück ins deutsche Fernsehen, präsentiert von Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella

SAT.1 zeigt zwei Ausgaben der Zirkusshow für die ganze Familie im Dezember und Januar

Tickets für die Liveshows sind online erhältlich unter www.circus-krone.de

Schon bald können deutsche Fernsehzuschauer:innen wieder "Stars in der Manege" erleben. SAT.1 bringt die Kult-Show zurück und mach zwei Abende lang Prominente zu Zirkus-Künstler:innen.

Stars schnuppern Zirkusluft

Noch in diesem Jahr bringt SAT.1 das beliebte Kult-Format "Stars in der Manege" zurück ins deutsche Fernsehen. In der spektakulären Zirkusshow wagen sich Prominente in die Welt von Artistik, Akrobatik und anderer Darbietungen.

Das zauberhaft inszenierte Event voller Nervenkitzel bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Die zwei Aufzeichnungen vor Publikum finden am 8. und 10. Dezember 2022 im traditionsreichen Circus Krone statt.

Moderation von Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella

Als Zirkusdirektor fungiert Jörg Pilawa. Der Moderator führt im Circus Krone in München durch den Abend. An seiner Seite steht Jana Ina Zarrella als Zirkusdirektorin. Diverse Promis haben sich bereits für das Event angemeldet.

Sarah Engels, Dieter Hallervorden und viele mehr

Sarah Engels schwebt in der Luft. Bruce Darnell zaubert. Dieter Hallervorden dreht sich mit seiner Frau Christiane im Teufelsrad. Nazan Eckes beweist Kraft. Fabian Hambüchen fliegt bis zur Zirkuskuppel. Judith Williams und Stefan Mross machen Spaß. Natascha Ochsenknecht lässt Teller tanzen. Evelyn Burdecki darf sich nicht bewegen. Ekaterina Leonova begeistert mit Akrobatik. Moritz Hans balanciert in schwindelerregender Höhe. Mathias Mester springt mit dem Seil. Massimo Sinató spuckt Feuer.

Jetzt Tickets sichern!

Weitere Informationen und den offiziellen Ticketshop für die Liveshows am 8. und 10. Dezember in München gibt es auf www.circus-krone.com

"Stars in der Manege" siehst du am Freitag, 30. Dezember 2022 sowie am 6. Januar 2023 jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.