Kaffee mit Olivenöl: Wie das Trendgetränk deine Gesundheit fördert

Kaffee-Trendsetter trinken ihren Kaffee jetzt mit Olivenöl. Was die schräge Kombination so gesund macht und was Sat.1-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder von dem Trendgetränk hält, erfährst du hier.

Warum Kaffee mit Olivenöl gesund ist

Antioxidantien: Olivenöl enthält eine Vielzahl an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper bekämpfen können. Diese schädlichen Moleküle können zu Entzündungen und Krankheiten führen. Gesunde Fette: Olivenöl besteht aus einfach ungesättigten Fettsäuren, die als gesunde Fette bekannt sind. Diese sollen das Herz-Kreislauf-System schützen und den Cholesterinspiegel senken. Koffein-Boost: Kaffee ist bekannt für seinen Koffeingehalt, der uns morgens in Schwung bringt. Wenn du Olivenöl hinzufügst, kann der Koffein-Boost noch verstärkt werden. Der Grund: Die gesunden Fette im Olivenöl können dazu beitragen, dass das Koffein langsamer freigesetzt wird und länger anhält.

Das Rezept für Kaffee mit Olivenöl

Zutaten

● Eine Tasse frisch gebrühter Kaffee

● Ein Teelöffel extra natives Olivenöl

● Je nach Bedarf Milch oder pflanzliche Milchalternative

Zubereitung

Brühe eine Tasse Kaffee wie gewohnt. Gib einen Teelöffel extra natives Olivenöl in den Kaffee. Rühre das Olivenöl gut um, bis es vollständig in den Kaffee eingearbeitet ist.

Manche Menschen mixen den Kaffee und das Olivenöl mit dem Mixer, damit die Textur besonders cremig wird. Milch kann natürlich auch nach Belieben hinzugefügt werden, dann schmeckt der Kaffee besonders samtig.

Weitere leckere Kaffee-Variationen mit Olivenöl

Latte Macchiato mit Milch, Hafermilch & Co. mit Olivenöl

Eiskaffee mit Olivenöl

Cold Brew mit Olivenöl

Kaffee mit Olivenöl, Butterkaffee & Bulletproof Coffee: Das sind die Unterschiede

Kaffee mit Olivenöl erinnert vielleicht einige an den Bulletproof Coffee, denn das Hinzufügen von Öl zum Kaffee ist keine neue Erfindung. Eine ketogenen Ernährungsweise wird immer beliebter. Passend dazu wurde ein Rezept für einen ketogenen Butter-Kaffee entwickelt. Der soll morgens für zusätzliche Energie sorgen. Kurzer Exkurs: Eine ketogene Ernährung zeichnet sich dadurch aus, dass sehr wenig Kohlenhydrate und dafür viele Fette und mehr Eiweiß aus bei einer Mischkost-Ernährung zu sich genommen werden.

Der Butterkaffee oder auch Bulletproof Coffee soll die Aufmerksamkeit und Konzentration steigern sowie die Wirkung von normalem Kaffee verstärken. Es ersetzt das Frühstück und soll bis zum Mittagessen sättigen. Dazu wird Kaffee mit Butter oder Mandelmus und MCT-Öl (Öl mit mittelkettigen Fettsäuren), meist Kokosnussöl, gemischt, bis eine cremige Flüssigkeit entsteht.

Kaffee mit Olivenöl enthält ebenfalls zusätzliches Fett, welches den Energieschub verlängern kann. Allerdings ist die Wirkung nicht so stark wie beim Butterkaffee. Fügst du Butter oder Mandelmus zum hausgemachten Kaffee mit Olivenöl hinzu, kann die Wirkung jedoch noch zusätzlich verstärkt werden.

Das sagt Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder über Kaffee mit Olivenöl

Sat1.-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder hat den Trend in Mailand entdeckt. Besonders der samtige und nussige Geschmack hat es ihr angetan. Ihr Tipp: das Olivenöl zusammen mit Milch (Kuh-, oder Hafermilch) aufwärmen. Neben dem guten Geschmack sind auch die gesundheitlichen Vorzüge ein Plus. Besonders für Menschen mit Bluthochdruck hat das Trendgetränk den Vorteil, dass die Wirkung des Koffeins verlangsamt wird und deshalb nicht so belastend für den Körper ist.

Olivenöl hat außerdem noch mehr positive Eigenschaften. Es kann das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen und den Cholesterinspiegel senken und vor Zellschäden schützen.

Hier siehst du Charlotte Karlinder zum Thema im Sat.1-Frühstücksfernsehen:

Dieser Text wurde mithilfe der KI ChatGPT erstellt.

