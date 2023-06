Krafttraining mit Bodyweight: So bekommst du von daheim aus schnell eine Traumfigur

Krafttraining ohne Geräte? Was in den 80er- und 90er-Jahren noch undenkbar war, ist heute ein wahrer Trend für effektiven Muskelaufbau. Das Zauberwort heißt: Bodyweight-Training.

Bodyweight-Training: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht

Krafttraining ohne Geräte – das bedeutet nichts anderes als Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht (Bodyweight). Während Fitness in den letzten Jahrzehnten zu einem regelrechten Kult geworden ist, die Zahlen von Mitgliedern in Fitnessstudios durch die Decke geschossen sind und Sportgerätehersteller unzählige Utensilien auf den Markt gebracht haben, wirkt das Bodyweight-Training diesem kommerziellen Weg entgegen.

Für ein Fitnesstraining ohne Geräte benötigst du weder teure Heimtrainer oder Hanteln noch ein Jahresabo im Fitnesstempel. Lediglich einen Trainingsplan, etwas Disziplin sowie das Know-how, die richtigen Übungen und Einheiten zu vollziehen. Das sind die Voraussetzung dafür, deinen Zielen wie Abnehmen, Steigerung der Ausdauer und Muskelaufbau näherzukommen. Ein weiterer Vorteil: Du kannst dein Bodyweight-Training nahezu immer und überall durchführen – auch zuhause.

Krafttraining ohne Geräte in der Praxis

Perfekt für zu Hause: Krafttraining ohne Geräte – nur mit dem eigenen Körpergewicht. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten fürs Fitnessstudio. © SolisImages - Fotolia

Das Besondere: Bei den meisten Eigengewichtübungen, die nicht selten ganze Bewegungsabläufe beinhalten, werden zwangsläufig mehrere Körperregionen trainiert. So werden Arme, Beine, Bauch und Rücken nicht nur einzeln beansprucht, sondern auch die Effizienz und das Zusammenwirken der jeweiligen Körperregionen trainiert.

Die Selbstregulation der Trainingsintensität macht das Krafttraining ohne Geräte zu einem flexiblen und effektiven Training im Kraft-Ausdauer-Bereich. Tipp: Mittlerweile bietet der Markt zahlreiche Anleitungen und Bücher zum Thema an, die als Grundlage für Anfänger und Fortgeschrittene sehr nützlich sein können.

Effektive Übungen für Oberschenkel, Bauch und Co.

Für effektives Bodyweight-Training brauchen Sie keine Hilfsmittel. Lassen Sie die Hanteln bei dieser Übung also weg. © Gerhard Seybert - Fotolia

Hierbei werden die seitlichen Bauchmuskeln gefordert. Setze dich dafür auf den Boden, winkele die Beine an und hebe die Füße ein Stück ab. Nun lehne dich ein wenig zurück und tue so, als würdest du einen Ball in den Händen halten. Drehe deinen Oberkörper samt Ball jetzt zunächst nach rechts, dann nach links. Mache hier drei Durchgänge à 15 Wiederholungen pro Seite – wer fit sein will, muss schließlich auch ein bisschen leiden.

