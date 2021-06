SAT.1 ändert deshalb kurzfristig sein Programm in der Prime Time. In der zweistündigen Sondersendung "akte. Spezial – Wie geht Sommerurlaub 2021?" gibt es am Mittwoch, 30. Juni, 20:15 Uhr, aktuelle Tipps und Hinweise, worauf man achten muss, wenn man gerade die schönste Zeit des Jahres plant – oder sogar schon den Koffer packt.

Viele offene Fragen

SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "Um den Sommerurlaub 2021 gibt es viele offene Fragen. Die ‚akte.‘-Redaktion schickt deshalb kurzfristig Reporter in die beliebtesten Urlaubsregionen, um vor Ort zu recherchieren, wie man zur Zeit dort Urlaub machen kann. Solche aktuellen Service-Reportagen wird SAT.1 in Zukunft in der Prime Time häufiger zeigen."

Wo geht's am besten?

Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien oder Deutschland? "akte."-Reporter:innen schauen vor Ort, wie Sommerurlaub 2021 geht. Sie zeigen, wo man seine Ferien trotz Corona-Maßnahmen genießen kann. In welchen Ländern gibt es welche Einschränkungen durch die Pandemie? Wo muss ich in Italien, Spanien oder Kroatien eine Schutzmaske tragen? Was ist bei Flugreisen zu beachten? Außerdem im "akte. Spezial": Die wichtigsten Service-Tipps, damit man beim Urlaubs-Neustart keine bösen Überraschungen erlebt.

"akte. Spezial – Wie geht Sommerurlaub 2021?" am Mittwoch, 30. Juni 2021, 20:15 Uhr bis 22:20 Uhr in SAT.1.