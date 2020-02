Letzte Woche schied Massimo Sinató aus. Der Tänzer belegte bei der technischen Prüfung den letzten Platz und so zog die Konkurrenz an ihm vorbei – auf die warten in Folge 3 von "Das große Promibacken" 2020 eine Aufgabe, die ordentlich misslingen könnte.

Aus der Heimat: Die Promis enthüllen ihre Herkunft

In Woche drei lernen wir etwas über die Herkunft unserer Promi-Hobbybäcker. Bei der Aufgabe sollen sie ein typisches Gebäck aus ihrer Heimat vorstellen. Damit es sanft losgeht, dürfen die Teilnehmer also erst einmal etwas zaubern, das sie kennen, denn die nächste Prüfung könnte nicht jedem gelingen …

"Moskauer Mousse-Türmchen": Wer manipuliert Ulla Kock am Brinks Törtchen?

"Das ist ganz hohe Pâtisserie-Kunst", kündigt Juror Christian Hümbs verheißungsvoll die Technische Prüfung in Folge 3 von "Das große Promibacken" an. Die Rede ist von Moskauer Mousse-Türmchen. Klar, wer kennt sie nicht? Die sechs Promibäcker!

Jurorin Betty Schliephake-Burchardt warnt die Promis vor: "Leicht ist diese Aufgabe definitiv nicht. Aber wenn ihr euch Schritt für Schritt am Rezept entlanghangelt, könnte es funktionieren." Könnte …

Denn neben einem knusprigen Waffelboden und einer spiegelnden Mirror Glaze sorgt eine erstarrte Popcorn-Mousse mit Himbeerkern für den Stand des Desserts – zumindest sollte sie das!

Dass mit der Qualität der Mousse alles steht und fällt, muss auch Ulla Kock am Brink erfahren. Obwohl es zu Beginn der Technischen Prüfung so scheint, als würde mit der Mousse der Moderatorin alles glatt laufen, folgt kurz darauf der Schock am Schockfroster: Ihre Mousse-Türmchen sind weg!

Während bei den anderen Promis schon geschmeidig die Glasur über die Törtchen läuft, laufen Ulla Kock am Brink nicht nur die Zeit, sondern wohl auch die Türmchen davon. "Die Jury ist Schlimmeres gewohnt", nimmt es Ulla mit Humor. Doch schlimmer geht immer …

Zeitreise durch die Jahrzehnte

In Aufgabe 3 soll eine Motiv- oder 3-D-Torte zu einem Jahrzehnt nach Wahl gebacken werden. Wichtig ist: Die Dekade muss auf Anhieb erkennbar sein. Für diese originelle Prüfung sollen die Prominenten ihre technischen Fähigkeiten auspacken.

6 Promi-Hobbybäcker messen sich in der SAT.1-Backstube

Ross Antony wurde letzte Woche zum Bäcker der Woche gekürt und erhielt die rote Schürze. Auf seinem Erfolg darf er sich aber nicht zu lange ausruhen, denn die Konkurrenz schläft nicht. 5 Mitstreiter kämpfen noch gemeinsam mit ihm um den Sieg:

Ob Stefanie Hertel, die Trägerin der roten Schürze nach Folge 1, sich den Titel erneut holt oder ob einer der anderen die Spitzenposition erbäckt, siehst du heute, am Mittwoch, den 26. Februar 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.

Auf sat1.de findest du Rezepte, Backtipps, News und Infos zu den prominenten Hobbybäckern.