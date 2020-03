Das große Promibacken

Vom Törtchen Klau zum Törtchen-GAU

In Folge 3 erwartet Christian Hümbs viel von den Prominenten, nämlich ganz hohe Pâtisserie-Kunst! Doch beim Backen geht einiges schief. Sind die Hobbybäcker der Aufgabe gewachsen? Und wer vergreift sich an den Törtchen von Ulla Kock am Brink?