Preview: In der Backstube herrscht die Liebe zum Detail

Weise Worte der Backprofis

Ohne das Coaching vor der Show wären einige der Promis in der Backstube wohl aufgeschmissen gewesen: Immerhin haben einige Kandidat:innen von "Das große Promibacken" 2022 vor der Sendung kaum Zeit in der Küche verbracht. Für gelungene Kuchen und vor allem für viele Punkte bei der Verkostung gibt die Jury den Bäcker:innen einen wichtigen Tipp: "Traut euch was und legt etwas Extra-Kreativität in eure Kuchen und Torten", erklärt Betty. Von Juror Christian gibt es passend dazu aber noch einen Hinweis: "Außer bei der technischen Prüfung, denn da habt ihr ohne die Sperenzchen schon mehr als genug zu tun."

Alle sehen rot

Auch in der dritten Woche haben die Promis nur eines im Kopf: die rote Schürze. "Die neue Woche startet und ich darf wieder die rote Schürze tragen, was mich natürlich unter Druck setzt, abzuliefern", verrät Sarah Harrison. Für Hardy Krüger jr. ist die Influencerin nicht nur ein echtes Backtalent, sondern eine Maschine. Comedian Faisal Kawusi jagt ebenfalls den Titel "Bäcker:in der Woche".

Zwei Wackelkandidaten in der Backstube

Die Vorschau verrät: Auch in dieser Episode läuft nicht alles glatt. Während Jenny Elvers Probleme mit dem Spritzbeutel hat, flucht Faisal über das Backpapier, das an seinen Teigstreifen festklebt. Mit zitternden Händen versucht Detlef Soost kleine rosa Sternchen auf einen Keks zu kleben. Für den Choreografen ist klar: "Es kann alles super laufen, es kann aber auch alles schiefgehen." Die Ankündigung der Jury setzt Hardy Krüger jr. ebenfalls unter Druck. "Was jetzt entscheidend ist, ist natürlich Perfektion", erklärt der Schauspieler. "Detlef und ich sind da zwei Wackelkandidaten."

Wer kann Konditormeisterin Betty Schliephake-Burchardt und Chef-Patissier Christian Hümbs mit seinen Kuchen überzeugen und für wen ist die Reise von "Das große Promibacken" 2022 zu Ende? Das siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.