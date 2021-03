Gemeinsam die Welt retten

Jetzt müssen wir handeln: Deshalb setzt SAT.1 dieses Jahr ein Zeichen für die Umwelt und gegen den Klimawandel. Vom 15. bis 19. März 2021 erleben wir eine grüne Woche, die es sonst noch nirgends gab. Dazu dreht sich im TV sowie auf unseren digitalen Kanälen und Plattformen alles rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima.

Gemeinsam mit dir möchten wir rekordverdächtig viele Bäume pflanzen. Die Rechnung ist simpel: Für einen Euro wird ein Baum auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán gepflanzt. Dort wachsen die Bäume deutlich schneller als in Deutschland und binden somit mehr CO 2 . Wie wäre es heute also, das Geld statt in einen Kaffee, in zwei Bäume und damit in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren? Seit dem 1. März 2021 kannst du auf an unseren Aktionspartner "Plant-for-the-Planet" spenden und der Umwelt etwas Gutes tun.

SAT.1 Waldrekord-Woche – die TV-Highlights und Sendezeiten

Informativ, aufklärend und unterhaltsam präsentieren sich die TV-Highlights zu jeweils besten Sendezeiten in der SAT.1 Waldrekord-Woche. Erleben kannst du die Shows und Dokumentationen im TV, auf Joyn und im SAT.1-Livestream: Das sind die Highlights der Woche vom 15. bis 19. März 2021:

- Montag, 15. März, um 20:15 Uhr: "LUKE! Die Umwelt und ich"

- Montag, 15. März, um 23:15 Uhr: "akte." pflanzt 1.000 Bäume im bayerischen Wald in Poing

- Mittwoch, 17. März, um 20:15 Uhr: "Das große Promibacken"- Extra-Challenge: Jetzt backt die Jury!

- Donnerstag, 18. März, um 20:15 Uhr: "Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1-Umweltexperiment" für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

- Donnerstag, 18. März, um 23:00 Uhr: Dokumentarfilm über den deutschen Wald von Steven Gätjen und Janine Steeger: "Operation Wald - So retten wir unseren Planeten"

- Freitag, 19. März, um 20:15 Uhr: "LUKE! Die Schule und ich - Umwelt Spezial" mit Ökobilanz und Live-Berichterstattung der Spenden

So läuft die SAT.1 Waldrekord-Woche im Detail

Recyclen, selbst machen, Ökobilanz ausgleichen: SAT.1 stellt Promis für die Umwelt auf die Probe und will damit auch die TV-Zuschauer:innen zum Mitmachen motivieren.

Luke Mockridge und die Umwelt

Den Auftakt zur Waldrekord-Woche beschert uns Luke Mockridge am Montag, den 15. März zur Primetime mit "LUKE! Die Umwelt und ich". Dabei klopft der Entertainer an die Türen eines Kölner Dorfs, um die Einwohner:innen zu animieren, möglichst umwelteffizient zu wohnen. Wenn sie es bis Ende der Woche schaffen, genügend Strom zu sparen, spendet Luke 10.000 Bäume und dreht für sie einen Imagefilm. Ob sie es schaffen und ob Luke seinen eigenen Wald in der Nähe von Köln pflanzt, erfahren wir am Freitag, den 19. März, um 20:15 Uhr in "LUKE! Die Schule und ich – Umwelt-Spezial".

Alltagshelden gegen den Klimawandel

Doch damit nicht genug: Ab dem 8. März 2021 zeigen wir jeden Tag von Montag bis Freitag um 13:55 Uhr und 15:55 Uhr Portraits über unentdeckte Alltagshelden, die schon lange aktiv im Kampf gegen den Klimawandel sind.

Tägliches Infotainment für mehr Nachhaltigkeit

In der Waldrekord-Woche treffen die Kolleg:innen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ab 5:30 Uhr Experten aus der Umweltbranche. Mittags ab 14:00 Uhr hält die "SAT.1 Daytime" Tipps bereit, wie man nachhaltig durch den Alltag kommt. Und abends um 19:50 Uhr zeigen euch Christian Wackert und Annika Lau in "Gute News" kurze Clips zu Müllvermeidung, Fleischersatz und vielem mehr.

"Das große Promibacken" bäckt für den guten Zweck

Auch die Jury von "Das große Promibacken" bleibt dieses Mal nicht unverschont. Die Challenge am Mittwoch, 17. März um 20:15 Uhr: Innerhalb von zwei Stunden müssen Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Patissier Christian Hümbs so viele essbare Bäume wie möglich modellieren; pro Baum spendet SAT.1 satte 100 Bäume für den SAT.1-Wald. Wie viele Essbäumchen werden sie schaffen?

Promis wollen mit Verzicht die Natur bereichern

Am Donnerstag, 18. März, um 20:15 Uhr geht es unseren Promis Joey Heindle, Willi Herren, Matthias Mangiapane und ihren Familien an die Substanz: Wie lange schaffen sie es, zu verzichten? Wer schafft es im Winter tagelang kalt zu duschen? Wer sieben Tage lang durchhält und zum Wohle der Umwelt auf Energie verzichtet, erspielt sich eine große Baumspende für den SAT.1-Waldrekord.

Steven Gätjen und Janine Steeger auf Waldretter-Mission

Am selben Abend um 23:00 Uhr besuchen Steven Gätjen und Umweltschützerin "Green Janine" Steeger in dem Dokumentationsfilm "Operation Wald – So retten wir unseren Planeten" u. a. den Verein "Bergwaldprojekte e. V.", der sich für den Schutz, den Erhalt und die Pflege des deutschen Waldes einsetzt. Außerdem treffen sie einen Waldbesitzer, der mehrere Hektar Waldfläche infolge der Klimakrise und des Borkenkäfers verloren hat.

1 Euro = 1 Baum: MIT DEINER SPENDE PFLANZEN WIR BÄUME

Das besondere Highlight der "SAT.1 Waldrekord-Woche" ist unsere Spendenaktion, die unter dem Motto "1 Euro = 1 Baum" steht. Mit unserer großen Baumpflanzaktion wollen wir gemeinsam mit unseren Promis, Entertainern und dir einen SAT.1-Wald schaffen, um so die Eindämmung der Klimakrise zu unterstützen.

Seit dem 1. März 2021 kann man spenden und ist mit nur einem Euro Teil des Programms. Für jeden gespendeten Euro pflanzt unser Aktionspartner "Plant-for-the-Planet" einen Baum in Mexiko. Denn sowohl wir als auch unser Projektpartner wissen, dass Bäume wahre Helden im Kampf gegen den Klimawandel sind. Zu den wichtigsten Heldentaten eines Baumes zählen:

• jeder Baum bindet für die Ozonschicht der Erde schädliche CO 2 -Gase

• Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft

• Bäume setzen täglich Wasser in die Atmosphäre frei

• Bäume produzieren jede Menge Sauerstoff

Hast du gerade fünf Minuten? Dann setze jetzt ein Zeichen und werde Teil der Mission!

Wer spendet, hat zusätzlich die Chance auf einen Lexus UX 300e. Der Gewinner wird am Ende der Waldrekord-Woche verkündet.

Das große Finale mit dem ERGEBNIS DER WALDREKORD-WOCHE

Am Freitag, 19. März, um 20:15 Uhr zieht Luke Mockridge die Ökobilanz und verrät die Endsumme der insgesamt gespendeten Bäume.

Und das ist die aktuelle Spendensumme: 64.971 Bäume [Stand: 9. März 2021, 13:00 Uhr]:

Felix Finkbeiner, Gründer der "Plant-for-the-Planet"-Organisation versichert: "Alle Zuwendungen für Bäume sind sogenannte 'zweckgebundene Spenden'. Diese Spenden fließen mit 100 Prozent an die 'Plant-for-the-Planet- A.C.' nach Mexiko. Darin ist alles enthalten, was benötigt wird, um den Baum zu pflanzen und über mehrere Jahre zu pflegen, bis er kräftig genug ist, von selbst weiterzuwachsen."