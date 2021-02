Die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick" durften zumindest teilweise noch ohne große Beschränkungen vor den Traualtar treten, für viele Paare sieht das aktuell aber schon anders aus. Worauf sie achten müssen, um während der Pandemie aus dem einst rauschenden Fest kein berauschendes Superspread-Event zu machen? Wir haben die wichtigsten Regeln für den Gang zum Traualtar zusammengestellt. Mit unserem Guide für Heiratswillige wird die Hochzeit trotz Corona schön.

So heiratet man in der Pandemie – Ja zur Hochzeit, nein zur Feier

Gut zu wissen: Was man bei der Hochzeitsplanung beachten muss

Die Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick" können sich entspannt und zufrieden zurücklehnen. Ihre Trauung liegt soweit zurück, dass Corona damals noch kein Thema war und sie von den Pandemie-Beschränkungen nicht betroffen waren. Aber was ist mit all den Verliebten, die sich jetzt das Ja-Wort geben wollen? Denn zum glücklichsten Tag im Leben eines Paares zählt noch immer die Hochzeit – als unvergessliches, aber auch zuvor meist lange und aufwendig geplantes Erlebnis. Aber dann kam Corona. Diese Situation stellt Heiratswillige auf eine harte Probe. Wer die Hochzeit nicht absagen oder verschieben möchte, muss einige unverzichtbare Regeln beachten.

Die 13 besten Tipps für die perfekte Hochzeit während Corona

Status quo: Laut der Bundesregierung sind seit dem 1. Dezember 2020 private Treffen mit Freunden, Bekannten und Verwandten nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Dabei dürfen maximal bis zu fünf Personen zusammenkommen. Aber: Kinder bis 14 Jahre zählen hier nicht mit.

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen oder – sperren haben zur Folge, dass die Festlichkeit im kleinen Kreis für tagsüber eingeplant werden muss.

Anmerkung: Da sich die Pandemie-Vorgaben seitens der Regierung oftmals ändern, führen wir in unserem Guide die wichtigsten Aspekte auf, die es generell zu beachten gilt. Je nach erlaubter Personenzahl bei Treffen bzw. Feiern muss dies natürlich individuell angepasst werden.

Denkt an den Countdown:

Timing ist alles, aber ihr solltet keinesfalls überreagieren. Wartet besser die kommenden Wochen ab, auch wenn es schwer fällt. Denn frühestens 6 Wochen vor dem geplanten Termin der Feier sollte eine finale Entscheidung getroffen werden. Wichtig: Haltet stets den Draht zu euren Dienstleistern und zur Location, um schnell reagieren zu können und eventuelle Änderungen anzupassen. Hier heißt es also: Flexibilität und Spontaneität sind alles.

Bitte melde dich:

Nicht nur für das Ehepaar in spe, auch für die Hochzeitsgäste bedeutet die Trauung unter Corona-Bedingungen eine gewisse Unsicherheit. Daher raten wir, die Gäste immer wieder zwischendurch zum Stand der Dinge zu informieren, damit sie sich auch den aktuellen Gegebenheiten anpassen können. Dafür eignet sich auch eine Homepage zur Hochzeit, die jederzeit für alle Beteiligten mit wenigen Klicks praktisch auf den neuesten Stand gebracht werden kann.

Fragen der Gäste zu den entsprechenden Umständen, die die Feier begleiten, sollten ebenso unverzüglich geklärt und beantwortet werden. Wenn die gesamte Planung allerdings ins Wanken gerät und die Hochzeit wegen Corona vorerst abgesagt werden muss, bitte schnell reagieren und mit offenen Karten spielen. Dabei genügt schon die allgemeine Info, dass die Hochzeit stattfinden wird, aber auf einen anderen Termin, der später noch bekannt gegeben wird, verschoben wird. Dafür könnt ihr sogenannte „Change the Date“-Karten, statt "Save the Date"-Einladungen verschicken, um den Gästen ein Update zu geben.

Rechnet richtig:

Wie viele Gäste bei einer Corona-Hochzeit erlaubt sind, ist für viele Verliebte eine wichtige Frage. Die maximal zulässige Gästeanzahl sollte daher so zusammengestellt werden, dass tatsächlich alle Anwesenden und Gäste, (aktuell ausgenommen Kinder bis 14 Jahre) addiert werden. Denkt dabei auch an die Dienstleister, die miteinberechnet werden müssen, falls ihr euch etwa zuhause von einem Caterer beliefern lasst, der ebenfalls Servicepersonal zum Bedienen zur Verfügung stellt.

Habt die Lieferkette im Blick:

Corona sorgt leider auch für Lieferschwierigkeiten. Das betrifft auch Brautkleider. Bezieht das in euren Zeitplan mit ein und zieht den Termin zur Abholung des Traums in Weiß besser etwas nach vorne.

Geht offen miteinander um:

Einige eurer gern gesehenen und eigentlich gerne geladenen Gäste zählen möglicherweise zur Corona-Risikogruppe. Etwa ältere Menschen oder Vorerkrankte sind anfälliger für eine Corona-Ansteckung. Trotzdem sollte man diesen die Möglichkeit geben, die Feier ohne schlechtes Gewissen nicht zu besuchen, um deren Infektionsrisiko zu reduzieren. Stattdessen könnt ihr eure Hochzeit per Live-Video übertragen, um Gäste von überall virtuell daran teilhaben zu lassen.

Im Nachgang kann ein selbst gestaltetes Danksagungsheft den nicht anwesenden Gästen einen umfangreichen Rückblick auf das Fest geben und mit Fotos die schönsten Momente für alle zur Erinnerung festhalten.

Gib mir deine Nummer:

Unabdingbar ist auch eine komplette Gästeliste mit allen vollständigen Kontaktdaten, um beim Auftreten eines Corona-Falls unter den Geladenen die anderen Gäste rechtzeitig und schnell über weitere Schritte zu informieren.

Seid euch nahe, aber sucht auch Distanz:

Drückt eure Freude und Zuneigung beim Heiraten unter Corona-Bedingungen nicht mit Nähe, Umarmungen oder Küsschen aus. Verabschiedet euch, wenn auch schweren Herzens, von den üblichen Hochzeitsgratulationen, damit die Möglichkeiten der Ansteckung so gering wie möglich gehalten werden. Das gilt auch für das Seating, denn am Tisch finden nun weniger Gäste Platz, um den nötigen Abstand zu gewährleisten.

Macht aus der Not eine Tugend:

Ob die Hochzeit im Standesamt während Corona stattfindet oder eine kirchliche Trauung dafür vorgesehen ist, bleibt euch überlassen – je nachdem, was zum aktuellen Stand erlaubt ist. Den genauen, formellen Rahmen steckt für euch weiterhin die Pandemie ab. Es herrscht an beiden Locations die AHA-Regel (=Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Tipp: Macht die oft als störend empfundenen Masken zum individualisierten Accessoire, das ihr personalisiert am Tag der Hochzeit verteilt.

Geht an die frische Luft:

Neben dem Lüften und frischer Luftzirkulation (trotz Kälte) ist die Pandemie-Situation für manche eventuell auch eine Anregung dafür sich mit einem kleinen Outdoor-Empfang anzufreunden (je nachdem wie das Wetter und die Location dies zulassen). Ein kleiner Open-Air-Aperitif kann auch im Winter unter blauem Himmel ein einmaliges Erlebnis sein, wenn man das nötige Equipment (wie Heizpilze, Fackeln o.ä.) bedenkt.

Sitzen bleiben:

Wer lässt sich an seiner Hochzeitsfeier trotz Corona nicht gerne auch mal bedienen. Wählt daher am besten ein Menü statt eines Buffets, um die Distanzregeln einzuhalten. Das ist für die Hochzeit während Corona die beste Wahl.

Stellt Fragen:

Lasst nichts unklar, es ist euer Tag und der soll euch nach euren Wünschen und Vorlieben gestaltet werden - so gut das unter Corona-Umständen möglich ist. Macht euch täglich zu den Vorgaben eures Bundeslandes dazu schlau, was erlaubt ist. Sonst können bei Nichteinhalten empfindliche Geldstrafen drohen.

Seid auf alles vorbereitet:

Ihr seid gut gewappnet, wenn ihr an alle Eventualitäten denkt – dazu gehört auch der äußerst unschöne Fall, dass der zuständige Dienstleister in Quarantäne muss. Daher gilt schon vorab: Fragt nach dem Netzwerk eures eigentlich gewählten Dienstleisters oder macht euch bei Freunden und Bekannten schlau, um eine zuverlässige Vertretung engagieren zu können.

Bleibt zusammen stark:

Das Wichtigste gleich zu Beginn ist Ruhe zu bewahren und sich nicht verunsichern zu lassen. Macht euch ein Konzept, indem ihr euch einen Überblick zu den realistisch umsetzbaren Optionen macht. Versucht die aktuell gültigen Regeln für euch einzuordnen in Bezug auf die Umsetzung eurer Feier. Bleibt flexibel in der unsicheren Zeit und nicht absehbaren Wendungen. Ganz wichtig: Nehmt Trauzeugen und die Familie in die Pflicht, um euch in dieser besonderen Situation noch mehr zu unterstützen, indem sie für euch offene Punkte klären oder Absprachen mit Dienstleistern vornehmen. Jede Art von Entlastung hilft euch.

Flitterwochen daheim für die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick" mussten mehr oder minder starke Einschränkungen bei ihren Hochzeiten hinnehmen - beispielsweise wurde die geplante Live-Hochzeit verschoben. Bei den Flitterwochen, die normalerweise gerne in fernen Ländern stattfinden, standen die frisch getrauten Eheleute jedoch alle vor demselben Problem: Der Urlaub sollte zum Schutz aller Beteiligten in Deutschland bzw. Europa stattfinden.

Auch du solltest dir gut überlegen, ob eure Flitterwochen in der aktuellen Situation im Ausland stattfinden müssen. In Deutschland gibt es viele wunderschöne Orte, die noch kaum jemand kennt. Solltet ihr euch bewusst für ein weiter entferntes Land entscheiden, müsst ihr die dort geltenden Einreise-Regelungen genau beachten.

Wie es für die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht und ob sie sich für oder gegen die Ehe entscheiden, erfährst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

