Seit Staffel 1 ist Dr. Sandra Köhldorfer Teil des Expertenteams bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Die Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin hat in Wien promoviert und arbeitet heute in ihrer eigenen Praxis in Berlin. Warum auch ihr eigenes Liebesleben vom Format profitieren konnte und was für sie das Besondere an "Hochzeit auf den ersten Blick" ist, beantwortet Dr. Köhldorfer im Interview.