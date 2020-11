Kuss oder Korb? Am Mittwochabend treffen um 20:15 Uhr in SAT.1 zwei Singles aufeinander. Sie sind sich vollkommen fremd, haben sich nie zuvor gesehen oder miteinander gesprochen. Und entscheiden dennoch ad hoc, ob sie sich rechtsgültig das Ja-Wort geben wollen – und damit in das Sozialexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" starten.