Kleine Verschnaufpause für unsere Kandiat:innen bei "Leben leicht gemacht". Ihr Halbfinale verschiebt sich um eine Woche. Der Grund könnte dringender nicht sein: der Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Denn am Sonntagnachmittag treten zahlreiche Künstler beim Friedensevent "SOUND OF PEACE" in Berlin vor dem Brandenburger Tor auf.