Bislang mussten Aylin aus Team Pink und Stefan aus Team Blau das Camp verlassen, nachdem ihnen die Waage weniger Erfolg attestierte als den anderen Teilnehmer:innen. Somit verbleiben in Woche drei noch je neun Abnehmwillige pro Team.

Selbstwahrnehmung – Ernüchterung und Motivation bei den Kandidat:innen

Diese Woche steht unter dem Motto "Selbstwahrnehmung". Alle Kandidat:innen begeben sich in einen Spiegelsalon und begegnen so ihrem eigenen Ich aus jeder Perspektive und Blickrichtung. Hier gibt es kein Wegschauen mehr, alle Camp-Bewohner:innen sehen sich hier schonungslos mit ihrem eigenen Körper konfrontiert. Vor allem bei den teilnehmenden Frauen kommen bei diesem Anblick tief begrabene Gefühle und Emotionen zum Vorschein – meist begleitet von vielen Tränen. Können sie ihr Antlitz als weitere Motivation nutzen, hier bloß nicht aufzugeben?

Im Video-Clip: Der Trailer zu Folge 3

Nico schiebt Frust gegen Ramin

Nicht aufzugeben heißt natürlich, weiterhin hart an sich zu arbeiten, viel Sport zu treiben und noch mehr Schweiß zu versprühen, bis man endgültig ans eigene Limit gelangt. Manchen gelingt dies mit der Zeit und zunehmendem Training immer besser, Nico hingegen eher weniger. Sport war sein ganzes Leben lang ein Fremdwort für ihn. Entsprechend empfindlich reagiert er auf die vehementen Anfeuerungsrufe seines Coaches Ramin Abtin. Als Nico dann auch noch zu motzen beginnt, findet die Zündschnur von Ramin ein schnelles Ende …

Die dritte Challenge – kann Team Blau dieses Mal gewinnen?

Bei den Challenges muss jedes Team hart an seine Grenzen gehen, um den Sieg einzufahren. Immerhin geht es um 2,5 Bonuskilos auf der Waage. Allerdings gingen die ersten beiden Herausforderungen sehr klar an das Team Pink, was nicht gut für den Teamspirit der blauen Truppe ist. Doch dieses Mal will es Team Blau wirklich wissen und gibt alles, bis der Arzt kommt … und der Arzt kommt … und das nicht nur einmal. Denn die Herausforderung, etwa 15-mal exakt 106 Klosterstufen mit einem Becher Wasser hinaufzulaufen, bringt alle Kandidat:innen an ihre Grenzen – und manche auch weit darüber hinaus. Zahlt sich der schweißtreibende Einsatz für Team Blau dennoch aus?

Zudem muss auch heute ein Kandidat oder eine Kandidatin das Camp verlassen. Nämlich das Teammitglied mit dem geringsten Gewichtsverlust aus dem Team, welches auf der Waage verlor. Bei wem purzeln die meisten Kilos? Und für wen endet die Reise bei "Leben leicht gemacht" in Folge 3? Das erfährst du heute um 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.