An Tag 4 von "Promi Big Brother" 2019 stand Jürgen Trovato unter Beschuss der Mitbewohner. Er hatte sich beim Match zunächst freiwillig gemeldet und dann doch einen Rückzieher gemacht. An Tag 5 gibt er im Gespräch mit Eva zu: "Das war pure Absicht". Was hat der TV-Detektiv mit seinem Plan bezweckt und glaubt ihm Eva?