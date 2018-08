Big Brother legt los – lasst die Spiele beginnen! Nun ist es endlich soweit. Bereits neun bekannte Promintente sind in Deutschlands aufregendsten vier Wänden eingezogen. Anscheinend reicht es dem großen Bruder nicht aus und er holt live in der Start-Show von „Promi Big Brother“ am Freitag, 17. August, um 20:15, in SAT.1, noch drei weitere Bewohner in die prominenteste WG Deutschlands. Wer seine drei „Secret Bewohner“ sind und wie die restlichen Prominente darauf reagieren werden, seht ihr live in der Show.

Diese neun Prominente sind bereits ins „Promi Big Brother“-Haus oder besser gesagt auf die „Baustelle“ eingezogen: Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), „Marienhof“-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54).