Im Clip: Bonus: Gittas Weg aus dem finanziellen Ruin

Der Big Planet – eine Voodoo-freie Zone

Um seinen hungrigen Mitbewohnern etwas Gutes aufzutischen, macht sich Topmodel Papis Loveday daran, das Hähnchen für ein Curry zu zerteilen. "Aber nicht, dass du mit den Knochen irgendwelche Voodoo-Sachen machst!", kommentiert Paco Steinbeck prompt das Geschehen. Ob es so etwas im Senegal geben würde, will er von Papis auch gleich wissen. Der 44-Jährige bejaht. Er hätte auch schon Erfahrung damit gemacht: "Eine meiner Schwestern ist krank wegen schwarzer Magie. Alles, was du glaubst, trifft dich."

Gitta distanziert sich

Das Model Gitta Saxx hat selbst schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht. Heute will sie aber nichts mehr damit zu tun haben: "Wenn du nicht dran glaubst, dann hat auch keiner Macht über dich. Ich bin bedient mit so Voodoo-Zeug und Möchtegern-Gurus. Über mich hat niemand mehr Power! Ich hab das ja erlebt. Ich hab mal einen Guru gehabt, der mir mein ganzes Geld abgeknöpft hat. Ich hab dem meine Verantwortung nach und nach abgegeben."

Ob Gitta gerichtlich dagegen vorgegangen wäre, will Paco wissen: "Das habe ich nicht gemacht." Generell möchte sie Abstand zu diesem Thema. "Das ist für mich energetisch erledigt", so die 56-Jährige. Papis hat findet: "Das hat nichts mit Magie zu tun. Es gibt Leute, die sind Betrüger."

Zurück ins eigenverantwortliche Leben

Zuvor hatte Gitta Saxx bereits mit Rafi Rachek das Thema angeschnitten. Wie viel Geld sie dafür ausgegeben habe. "Es war richtig viel", antwortet das Model nur. "Es kann jeden treffen", weiß Gitta jetzt. Deswegen habe sie es auch öffentlich gemacht, um genau das zu zeigen. Jetzt bin ich heute eine starke Frau, die sich ihre Verantwortung zurückgeholt hat.

Wie es heute mit Gitta weitergeht, siehst du heute ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: