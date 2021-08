Uwe Abel hängt an Tag 12 von "Promi Big Brother" langsam, aber sicher in den Seilen. Der 51-Jährige zieht sich in der Raumstation immer mehr von den anderen zurück. Vermisst er seine Frau Iris oder könnte Uwes ruhige Ausstrahlung auch Taktik sein? Melanie Müller glaubt, ihm auf der Spur zu sein.