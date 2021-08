Im Clip: Best of Krawall - die heftigsten Streitszenen 2021

Gerade erst wurde Melanie Müller zur neuen Gewinnerin von " Promi Big Brother" gekürt. Sie hat den Weg noch nicht in die Late Night Show gefunden, da erfasst die Fans schon eine neue aufregende News.

Spannende Bewohnerinnen

Schon neunmal hat der große Bruder die unterschiedlichsten Prominenten in seine Welten entführt. Dabei waren Hellseher:innen, Schauspieler:innen, Moderator:innen, Musiker:innen, Influencer:innen und so viel mehr.

"Promi Big Brother": Die neue Staffel 2022

Big Brother hat nicht genug. Er will mehr. Viel mehr. Er will ein Jubiläum. 2022 lädt er erneut in seine Welt ein und diesmal steht mit der zehnten eine Jubiläums-Staffel an. Was passieren wird? Das weiß wie immer nur einer: Der große Bruder.

Ein großes Geheimnis

Du musst dich also leider noch in Geduld üben, bis du erfährst, welche Promis dabei sein werden, wie die neue Welt des großen Bruders aussehen wird und was er noch in der Hinterhand hält. Doch bei einem kannst du dir sicher sein: Sobald es spannende News zu Big Brothers wohl aufregendstem Geheimnis gibt, erfährst du es natürlich bei SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren: