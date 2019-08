Ginger, Janine, Theresia und Chris sitzen im " Promi Big Brother"-Zeltlager in einer netten Plauderrunde zusammen: Es geht um falsche Brüste und gemachte Nasen. Plötzlich schockiert Chris mit einem Detail aus seiner Vergangenheit.

Hat Chris eine gemachte Nase?

Die Promis sitzen draußen auf dem Rasen, als ein Gespräch über Gingers falsche Brüste beginnt. Während der Unterhaltung gibt die Blondine zu sich ebenfalls die Nase machen zu wollen, davor aber zu große Angst zu haben. Auf einmal wendet sich Theresia an Chris und fragt ihn: "Ist es bei dir deine eigene Nase?" Chris wirkt kaum überrascht, als er antwortet: "Das ist schon meine eigene Nase ..." "Die ist aber gemacht oder", fällt ihm Theresia ins Wort. "Was heißt ‚die ist gemacht‘ … die ist nicht gemacht, die ist zwei Mal gebrochen worden. Die musste nur zusammengeflickt werden aber eigentlich hatte ich immer diese Nase." Theresia ist schockiert: "Wer hat dir da draufgehauen?", fragt sie besorgt. Chis lacht: "Das weiß ich nicht. Es ist halt ein bisschen ausgeartet. Dummerweise stand ich dann alleine da. Da sind acht Leute auf mich losgegangen. Da waren Türsteher, das heißt die waren schon gut ausgerüstet. Aber das Gute ist, ich stand bis zum Ende. Ich bin nicht zu Boden gegangen, bis sie mit Bärenspefferspray kamen."

Hat Chris bleibende Schäden von der Prügelei?

Eine gebrochene Nase war aber nicht das einzige, was Chris von der Schlägerei davongetragen hat. Durch das Bärenpfefferspray hat er ebenfalls ein Lungeninhalationstrauma bekommen: "Das Spray das setzt sich in der Lunge fest, kann nicht abgebaut werden und im schlimmsten Fall kannst du in zehn bis 20 Jahren davon abkacken." "Und das ist noch in dir drin", frag Theresia schockiert. "I don't know", zu Deutsch, "Ich weiß es nicht", ist Chris Antwort.

Wie es ohne Chris auf dem Campingplatz weitergeht und wer den ihn als nächstes verlassen muss, seht ihr täglich um 22.15 Uhr und freitags um 20.15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019.

Du kannst heute Abend nicht im TV einschalten? Mit unserem "Promi Big Brother"-Liveticker verpasst du garantiert nichts!

