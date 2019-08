" Promi Big Brother" 2019 geht in die nächste Runde. Am 12. August 2019 um 22:15 Uhr startet zu Tag 3 in SAT.1. Du kannst dir die Live-Show nicht anschauen? Dann hält dich unser Live-Ticker auf dem Laufenden.

Tränen, Regelverstöße und große Romantik an Tag 3

Heute Abend geht es mit "Promi Big Brother" 2019 weiter! Auch an Tag 3 dürfen wir mit Tränen, Emotionen, Romantik und Streitereien rechnen! Außerdem hat Big Brother den ersten Regelverstoß beobachtet. Chris hat in der letzten Episode beim Einkaufen nicht an die Regeln gehalten – die Konsequenzen betreffen alle Bewohner des Zeltlagers. Welche das sein werden, verkündet Big Brother in der Live Show. Diese startet um 22:15 Uhr in SAT.1.

"Promi Big Brother" 2019 miterleben: Im TV, per Livestream, App oder Live Ticker

#PromiBB wird nicht nur im TV ausgestrahlt, auf sat1.de findest du auch den Live Stream zur Folge. Bei Joyn kannst du die neue Folge per App auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Smart-TV schauen.

Mit unserem aktuellen und unterhaltsamen Live Ticker hast du die Möglichkeit, mitzulesen. So bist du über alles Wichtige gut informiert und versäumst nichts Wichtiges von Deutschlands prominentesten Campingplatz.

Ab 22:15 Uhr tickern wir fleißig und versorgen dich mit den wichtigsten Infos zu dem Geschehen bei "Promi Big Brother" 2019. Sei dabei!

Hier findest du den Live Ticker.

