An Tag 8 ist alles anders: Die Gruppen sind neu gemischt und Bewohnerin Eva Benetatou musste den Campingplatz gestern verlassen. Außerdem gerät Joey Heindle mal wieder ins Visier seiner Mitbewohner, denn alle fragen sich: Ist Joey wirklich so oder ist alles Fassade? Vielleicht erkennt Sylvia Leifheit den wahren Joey. Chris hingehen sagt Joey direkt was er von ihm hält. Die Tränen fließen. Und: Heute muss wieder ein Bewohner gehen. Wer wird es sein?

Am 17. August 2019 kannst du ab 22:15 Uhr in SAT.1 sehen, was sich auf Deutschlands prominentesten Campingplatz abspielt.

"Promi Big Brother" 2019 im TV, per Livestream, App oder Liveticker

Die neue Folge gibt es im TV, in unserem SAT.1-Livestream oder übers Handy in der SAT.1-App. Gerade unterwegs? Im "Promi Big Brother"-Live Ticker verpasst du keinen Moment der Bewohner.

Ab 22:15 Uhr tickern wir alle wichtigen Highlights und berichten über die Geschehnisse in der Welt von " Promi Big Brother". Sei dabei!

