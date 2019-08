Promi Big Brother

Bild des Tages

Tobi nimmt die rote Karte an sich, durch die er automatisch nominiert ist. Dadurch will er seinen Fehler von gestern wieder gut machen, als er sich selbst schützte. Somit entscheidet es sich zwischen ihm und Jürgen Trovato, wer an Tag 9 den Campingplatz verlassen muss.