Zlatko glaubt, dass Tobi und Janine nur ein Spielchen spielen und zieht Lilo zu Rate. Was sagt die weiseste Frau des "Promi Big Brother"-Campingplatzes dazu?

Sternstunde bei "Promi Big Brother"

Ob die Liebe zwischen Tobi und Janine echt ist, steht in den Sternen. Gut, dass Seherin Lilo in dieser Staffel dabei ist! Almklausi hat es schon verstanden: "Ich komme der Janine nicht näher. Die ist echt in love." Eine ganz andere Meinung hat Zlatko: "Das ist Bullshit! Suche ich den Partner meines Lebens, mache ich das nicht hier." Um auf Nummer sicher zu gehen wendet er sich vertrauensvoll an Hellseherin Lilo: "Ist das nur pure Berechnung?", fragt Zlatko.

Lilo ist sich sicher: Das muss Liebe sein!

Die Seherin der Stars und Sternchen ist sich ganz sicher: "Nein! Das ist nicht geplant gewesen. Janine weiß, was sie will. Sie will den Tobi!" und auch über Tobi meint sie, dass er alles durch die rosarote Brille sehe. Dann ist ja alles geklärt: Diese Lovestory ist echt. Im Sprechzimmer drückt sie nochmal ihr Von-Kiesenwetter-Siegel drauf: "Janine ist so verliebt in den Tobi, das ist sensationell. Wenn das irgendeiner noch anzweifelt: Das ist absolut echt!" Ob die Liebe auch hält, steht dann aber doch noch in den Sternen.

