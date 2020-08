Jeden Tag ein Exit

Es war einmal ein Märchenland, erschaffen und behütet von Big Brother. Darin lebten 18 Prominente mehr oder weniger glücklich und zufrieden. Doch das Märchen, das der große Bruder erzählt, nimmt eine gar grimmige Wendung: Eine Woche vor dem Finale muss nun täglich einer der Bewohner ausziehen.

Am Freitagnachmittag, den 21. August, hausen im Wald Ramin Abtin, Katy Bähm, Udo Bönstrup, Aaron Königs, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack, Sascha Heyna sowie Adela Smajic. Im Schloss residieren Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Kathy Kelly sowie Emmy Russ. Am Ende kann nur einer von ihnen "Promi Big Brother" und den Topf voller Gold im Wert von 100.000 Euro gewinnen.

Bis zum großen Finale am Freitag, den 28. August, lichten sich nun täglich die Reihen der tapferen Recken, Prinzen und Prinzessinnen in Wald und Schloss. Wen setzen die Bewohner durch die Nominierungen auf die Exit-Liste? Wie werden sie mit dem zusätzlichen Stress umgehen? Und wer fliegt am Ende dieses Tages aus dem Märchenland?

Wie es weitergeht, siehst du live auf "Promi Big Brother" ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die lustigsten Szenen, geistreichsten Sprüche und spannendsten Umfragen findest du in unserem Live-Ticker. Jetzt stöbern und liken!

>> Hier geht’s zum Live-Ticker <<

"Promi Big Brother":

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter.

Mehr Infos findest du auf PromiBigBrother.de

Das könnte dich auch interessieren: