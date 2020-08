Sehnsucht nach Adela

Alle Schlossbewohner wollen am Tag 5 Mischa Mayer etwas Gutes tun und holen ihn zu sich in den Luxus. Schließlich fastet der arme Kerl schon seit ein paar Tagen, damit die anderen Waldbewohner mehr zu essen haben. Mischa aber trennt sich nur schwer von seinen Mitbewohnern und von einer ganz besonders: Adela Smajic. Offenbar hat sich zwischen den beiden was entwickelt.

Hungern muss Mischa im Schloss zwar nicht und dennoch darbt er, denn Adela fehlt ihm. Nicht für lange, glücklicherweise, denn schon am Tag 6 geht es zurück in den Wald. Selten haben "Promi Big Brother"-Zuschauer wohl jemanden so glücklich den Luxus des Schlosses hinter sich lassen sehen!

"Was machst du hier?"

Den Empfang im Wald hätte sich Mischa aber sicher anders vorgestellt. Die Bewohner freuen sich ... Adela jedoch offenbar nicht besonders, denn sie hat nur die Frage "Was machst du hier?" für ihn übrig.

Verunsichert sucht er das Gespräch mit seiner erträumten Märchenbraut. Wie wurde sie binnen eines Tages nur zur Eisprinzessin? "Jetzt bin ich da und ich dachte du freust dich wenigstens. Ich stehe jetzt voll als Depp da", gesteht Mischa unter Tränen. "Ich verstehe das gerade nicht. Ich habe Angst, dass irgendwas ist", fordert er Antworten. Ist dieses Märchen schon ausgeschrieben oder folgt noch ein Happy End? Du erfährst es live an Tag 7 bei "Promi Big Brother" in Sat.1 und auf Joyn.de

Promi Big Brother:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx.

Und natürlich in unserem Live-Ticker.

