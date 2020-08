"Promi Big Brother":

Emmys unendliche Dusche

Emmy Russ ist zurück im Märchenschloss! Wer weiß, wie lange das Glück wohl diesmal halten wird? Beim letzten Mal wurde sie nach nur wenigen Minuten wieder in den Wald vertrieben. Emmy ist also fest entschlossen, die Zeit auszukosten. Und das heißt: "Ich muss sofort unter die Dusche!"

Gesagt, getan: Leichtfüßig flitzt Emmy ins prächtige Badezimmer des Schlosses, in dem, bewacht von einer Hundestatue, ein großzügiges Bad und eine geräumige Duschkabine auf sie warten. Warmes Wasser hat die blonde Schönheit schon lange entbehren müssen. Kein Wunder, dass die Duschaktion nun – gefühlt zumindest – Stunden dauert!

Werner Hansch bestimmt für Emmy neue Dusch-Regeln

Für die 1,57 Meter kleine Emmy ist es ja auch nicht einfach, wenn sie gründlich sein will: Sie muss immer in die Badewanne steigen, wenn sie sich im Spiegel sehen möchte. Während die Dame des Schlosses badet, muss der Rest des Hofes, also Ikke Hüftgold und Werner Hansch, sich gedulden.

Das Ergebnis der Schönheitskur lässt sich sehen, das müssen die beiden Herren zugeben. Doch der ehemalige Sportkommentator Werner zeigt Emmy unerwartete Wasserspielregeln auf: "Ich muss dir aber gleich sagen, die tägliche Zeit für die Dekoration der Körperfassade ist hier strenger reglementiert. Maximal pro Tag 'ne halbe Stunde. Das kannst du einteilen morgens und abends. Mehr geht nicht. Ich hab' schon gedacht du wärst eingeschlafen."

Mehr von Emmys Duscheskapaden siehst du live ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

