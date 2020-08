Die neuen Bewohner sind 24 Stunden lang den Kameras von Big Brother ausgeliefert. Wie in jeder Staffel geht es um das Zusammenleben auf engstem Raum. Ein Geheimnis zu vertuschen ist also fast unmöglich. Denn der große Bruder hat jeden im Blick!

DIE ZAUBERHAFTE WELT VON #PROMIBB 2020

In der diesjährigen Staffel werden 16 Prominente in ein besonderes Land entführt: das Märchenland. Ganz nach dem Motto "Märchenhaft. Ohne Bewährung" wird ihr Zusammenleben auf die Probe gestellt. Doch wie das in einem Märchen nun mal so ist, existieren auch bei uns zwei Seiten: Einerseits gibt es die Bewohner, die im puren Luxus schwelgen dürfen und andererseits die, die mit Entbehrungen und Mühen leben müssen.

Welcher Promi darf letzten Endes im Märchenschloss wohnen? Und wer muss sich wohl im Märchenwald behaupten?

WANN GEHT "PROMI BIG BROTHER" 2020 LOS?

Ab dem 7. August 2020 um 20:15 Uhr lädt Big Brother erstmals zum Reality-Event des Sommers ein. Jeden Tag um 22:15 Uhr kannst du in SAT.1, in der SAT.1-App sowie auf Joyn mit den Promis mitfiebern, montags und freitags bereits um 20:15 Uhr.

Im Anschluss geht es dann immer mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter. Lass dir die exklusiven Liveschaltungen und prominenten Gäste nicht entgehen!

HAST DU EINE FOLGE VERPASST ODER KEINEN TV?

Keine Panik! Auf SAT1.de, Joyn sowie unserer SAT.1-App kannst du sowohl alle Folgen nachträglich anschauen als auch den Live-Stream finden, falls du keinen TV hast. Übrigens solltest du unseren Live-Ticker auf SAT1.de nicht verpassen.

START HEUTE UM 20:15 UHR

Nachdem sich die ersten zwölf Promis bereits in das Märchenland begeben haben, folgen heute Abend die restlichen vier. Sie werden live einziehen! Wie die bisherigen Bewohner reagieren und was noch so passiert, erfährst du heute Abend bei "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr – live in SAT.1 und auf Joyn.

