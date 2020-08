"Promi Big Brother":

Schade, dass sich die Märchenwald-Bewohner von ihren erspielten Talern keine Hörgeräte kaufen können. Insbesondere Katy Bähm könnte so ein kleines Helferlein in der Ohrmuschel gut gebrauchen, wenn sie wieder einmal zum Lauschangriff jenseits der Mauer ansetzt. So hört Katy zum Beispiel aus dem Gespräch zwischen Simone und Ramin im Märchenschloss-Lustgarten den an Emmy gerichteten Satz: "Du lebst das Image von einem Dummchen." In Wahrheit verläuft das Gespräch aber so ab:

Simone: "Sie ist erstaunlich schlau, für das was sie darstellt."

Ramin: "Schlau ist immer relativ."

Simone: "Auf jeden Fall ist sie kein Dummchen."

Ramin: "Aber sie lebt schon ein bisschen das Image."

Simone: "Ja, weil sie nichts anderes kennengelernt hat, anscheinend."

Die drei entscheidenden Wörter "lebt", "Image" und "Dummchen" fallen zwar, aber in einem anderen Zusammenhang.

Ikke stemmt sich gegen den Mob im Märchenwald

Derlei schwer verständliche Szenarien gibt es an diesem Abend mehrere, so dass Ikke bereits früh mahnt: "Vielleicht hast du was falsch verstanden?" Doch Katy und Alessia sind sich ihrer Sache sicher und so nimmt das Unheil mit Wasserbomben und garstigen Worten wie "F*tzengelaber" seinen Lauf.

Nachdem die Schlacht geschlagen ist und man sich im Märchenschloss die seelischen Wunden leckt, lodern die Emotionen im Märchenwald immer noch unter Explosionsgefahr vor sich hin. Bis schließlich Ikke ein Machtwort spricht: "Leute, konzentriert euch alle auf euch selbst und auf unsere Gruppe jetzt hier. Wir haben jetzt die nächsten Tages hier Kirmes. Ist doch scheißegal, wenn die (Simone) das wirklich gesagt oder gemacht hat, dann brauchen wir das nicht zu entscheiden, dann entscheiden es die Leute da draußen."

Und dann schiebt Ikke in Bezug auf das "F*tzengelaber" von Alessia hinterher: "Der Spruch war sch*iße von dir, wir haben nur die Hälfte gehört. Und deshalb ist jetzt Fresse halten angesagt. Und zwar bei jedem. Weil durch die Sch*iße jetzt nur Missverständnisse entstehen, weitere Missverständnisse."

Gut, Ikke Hüftgold glänzt verbal jetzt nicht durch einen besonders umfangreichen Wortschatz, doch dafür verstehen die Märchenwaldbewohner seine deutliche Ansprache und halten wenigstens mal für einen Moment inne.

