Vergangene Woche hatte sich „Bild“ schon fleißig an den Gerüchten beteiligt und Namen wie Schlagersänger Ikke Hüftgold und GZSZ-Star Jasmin Tawil genannt. Nun hat sich laut "Promiwood" ein weiterer Promi auf Big Brothers Gästeliste setzen lassen, der möglicherweise in die Fußstapfen von Tobias Wegener treten soll. Was die Muskelmasse angeht, sind die beiden bestimmt ganz gut vergleichbar.

Wer ist Mischa?

Bei "Love Island" 2019 verdrehte er den Frauen den Kopf, seine besondere Aufmerksamkeit galt aber Couple-Partnerin Ricarda. Doch die große Liebe fand er in ihr nicht. Wie sich später herausstellte hatte Ricarda zu Hause einen Freund. Sie verließ freiwillig die Show – ohne Mischa. Im Moment arbeitet der "Love Island"-Star in einem Fashion-Store in Köln.

Ob Mischa wirklich bei "Promi Big Brother" zu sehen sein wird, das weiß nur Big Brother. Wir erfahren es spätestens am 7. August 2020 in SAT.1. Bis dahin findest du auf PromiBigBrother.de Infos rund um die neue Staffel.

Das könnte dich auch interessieren: