Zitterpartie zwischen Claudia und Udo

Die Gunst der Zuschauer entscheidet: Ihre Stimmen ordneten am 10. August zunächst die Reiche neu: Vier Bewohner des Märchenwaldes, Emmy Russ, Ikke Hüftgold, Senay Gueler und Katy Bähm, durften ins Schloss wechseln. Zwei Märchenschloss-Bewohner, Udo Bönstrup und Claudia Kohde-Kilsch, zogen in den Wald. Doch bei "Promi Big Brother" darf sich niemand sicher fühlen! "Das ist mein Spiel", ermahnte Big Brother die Promis. Nur mehr fünf Bewohnern erlaubte er fortan, im Luxus des Märchenschlosses zu weilen. Werner Hansch wurde in den Wald geschickt, nicht mal sein Bier durfte er auf seinem beschwerlichen Weg mitnehmen.

Vom Wald in die Arena

11 Bewohner im Wald … nicht für lange! Big Brother schickte die zwei, für die am wenigsten Zuschauer angerufen oder eine SMS geschickt hatten, in die Arena: Claudia Kohde-Kilsch und Udo Bönstrup.

Drei Minuten hatten Claudia und Udo dort Zeit, einen Turm zu errichten. Dem Erbauer des höchsten Turmes winkte der Trumpf, die Stimme eines anderen Bewohners streichen zu können. Denn die endgültige Entscheidung legte Big Brother diesmal in die Hände der anderen Bewohner. Sie durften und mussten abstimmen, wer das Märchenland für immer verlassen muss. Das Spiel-Ergebnis schien schon klar, doch da stürzte Claudias Turm ein und Udo konnte auswählen: Elene Lucia Ameurs Stimme sollte nicht gezählt werden.

Eine Abstimmung entscheidet

Zunächst stand es Kopf an Kopf: Adela Smajic, Icke Hüftgold und Mischa Mayer nominierten Claudia. Emmy Russ, Simone Mecky-Ballack und Ramin Abtin nominierten Udo. Doch dann wirkte es so, als müsste Udo den Wald verlassen: Kathy Kelly, Senay Gueler und Kary Bähm stimmten ebenfalls für Udo, nur mehr Jasmin Tawil bevorzugte Claudia. Ausgerechnet Elene Lucia Ameur, deren Stimme auf Udos Wunsch hin nicht zählte, stimmte für Claudia. Dennoch drehte sich das Ergebnis noch einmal. Den Ausschlag gaben die letzten drei: Jenny Frankenhauser, Sascha Heyna und ja sogar Werner Hansch stimmten für Claudia. Sieben zu acht stand es so am Ende für Claudia. Sie musste das Märchenland verlassen.

