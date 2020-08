Promi Big Brother

Tag 19: Ramin packt aus und Emmy steckt ein

Wenige Tage vor dem Finale ist die Kluft zwischen den Bewohnern größer denn je. Werner überrascht mit harter Kritik an Emmy, die Ikke und Simone gerne aufgreifen und weiterspinnen. Nur Katy Bähm nimmt die Blondine noch in Schutz. Außerdem: In einer Aussprache gesteht Katy Ramin, dass er homophob wirke. Dieser enthüllt seinerseits eine Vergangenheit voller Schicksalsschläge. Die offene Nominierung spitzt die ohnehin angespannte Situation weiter zu. Die Zuschauer entscheiden zwischen Simone, Emmy und Ramin, wer das Märchenland an Tag 19 verlassen soll.