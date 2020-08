Katy Bähm fährt die Krallen aus. Als Elene erklärt, wieso sie sich gegen das Team während der Wasserbomben-Schlacht gestellt und Adela in Schutz genommen hat, platzt der 27-Jährigen Dragqueen der Kragen. "Ich habe mich von ihr einfach menschlich vera****t gefühlt", gibt Katy zu und versucht selbst Adela ihre Sicht der Dinge zu erklären.

Zoff im Märchenwald

Die 27-jährige Bachelorette holt Elene dazu - anstatt die Situation in Ruhe zu klären, eskaliert es innerhalb von Sekunden. Und das auch noch an Werners Geburtstag! "Du spielst so ein falsches Spiel, Mädchen!" Katy ist für einen Fight bereit. Doch Adela bittet Katy darum, zu akzeptieren, dass Elene nicht Teil dieser Wasserballon-Schlacht sein wollte. Entschuldigung, gab es so einen Streit nicht auch früher im Kindergarten? Der 26-Jährigen war es wichtig zu sagen, dass sie nicht dafür verantwortlich war.

Ein wildes Gesprächs-Chaos bricht aus. Elene ist der Meinung, dass Katy hetzt. Katy ist der Meinung, dass Elene hetzt. "Du hast gehetzt man, was ist bei dir falsch, Alter?" brüllt es aus der Dragqueen heraus. Hui! Mischa und Adela gehen zwischen die beiden Streithähne. Jeder der Bewohner hat sich ein eigenes Bild aus den letzten Stunden gemacht und bleibt bei seiner Meinung und seiner Version. "Selbst wenn Werner zu dir sagt: 'Mädchen, komm mal runter, du machst irgendwas falsch', dann solltest du dir mal Gedanken machen", Katy holt weiter aus. Elene kann sich an die Worte des 82-Jährigen aber nicht erinnern.

Ein Stich beendet die Diskussion

"Du verdrehst die Worte Katy, merkst du das nicht?", fragt sich Elene. Während sie sich weiter anbrüllen und um ihr Recht kämpfen, wird Katy von einer Biene gestochen. "Was meinst du, warum du das jetzt gekriegt hast? Weil das Karma ist!" fragt Elene die 27-Jährige. Doch eine passende Antwort auf ihre Frage, lässt nicht lange warten: "Weil du eine Hexe bist und mich wahrscheinlich verhext hast!"

"Promi Big Brother":

